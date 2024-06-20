Перевертайло ушел из «Мурома». Клуб вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А

Теги отставки Евгений Перевертайло Муром Вторая лига А Футбол

Евгений Перевертайло ушел с поста главного тренера «Мурома».

«Футбольный клуб «Муром» благодарит Евгения Николаевича Перевертайло за профессиональную и плодотворную работу!

Мы говорим спасибо за исторические результаты для нашего клуба:

– 2-е место во Второй группе Второй лиги сезона-2022/23;

– Выход в «Золото» Второй лиги А;

– 4-е место в группе «Золото» Второй лиги А осенней части 2023/24.

Спасибо, Евгений Николаевич, за три года, проведенные в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

По итогам весенней части турнира в группе «Золото» LEON Второй лиги А «Муром» занял девятое место и вылетел в «Серебро».

Ранее сообщалось, что фаворит на пост тренера «Мурома» – Александр Кульчий.

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7 комментариев
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«Перевертайло ушёл из Мурома»

Звучит как строчка из «Повести временных лет», типа князь с дружиной покинул крепость.
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Даже Перевертайло получше Саутгейта будет
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Вот это новости, затмевают Евро!
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ок, жду новость "Саутгейтайло ушёл из профессии"
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Возглавит Брайтон(Иван Карпов)
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Странное увольнение ,Муром на ФНЛ то и не тянет ,да т в группе золото изначально было понятно что Муром не жилец,Евгению клуб который реально в состоянии побороться за выход в пердив
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Ответ Green grass
Даже Перевертайло получше Саутгейта будет
САУТГЕЙТ СОХРАНИЛ БЫ МУРОМ В ЗОЛОТЕ ОСЕНЬЮ? ВОТ И ПОНЯТНО КТО ЛУЧШЕ КАК ТРЕНЕР
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