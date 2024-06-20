Перевертайло ушел из «Мурома». Клуб вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А

Евгений Перевертайло ушел с поста главного тренера «Мурома».

«Футбольный клуб « » благодарит Евгения Николаевича Перевертайло за профессиональную и плодотворную работу!

Мы говорим спасибо за исторические результаты для нашего клуба:

– 2-е место во Второй группе Второй лиги сезона-2022/23;

– Выход в «Золото» Второй лиги А;

– 4-е место в группе «Золото» Второй лиги А осенней части 2023/24.

Спасибо, Евгений Николаевич, за три года, проведенные в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

По итогам весенней части турнира в группе «Золото» LEON Второй лиги А «Муром» занял девятое место и вылетел в «Серебро».

Ранее сообщалось, что фаворит на пост тренера «Мурома» – Александр Кульчий.