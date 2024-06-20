Перевертайло ушел из «Мурома». Клуб вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А
Евгений Перевертайло ушел с поста главного тренера «Мурома».
«Футбольный клуб «Муром» благодарит Евгения Николаевича Перевертайло за профессиональную и плодотворную работу!
Мы говорим спасибо за исторические результаты для нашего клуба:
– 2-е место во Второй группе Второй лиги сезона-2022/23;
– Выход в «Золото» Второй лиги А;
– 4-е место в группе «Золото» Второй лиги А осенней части 2023/24.
Спасибо, Евгений Николаевич, за три года, проведенные в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
По итогам весенней части турнира в группе «Золото» LEON Второй лиги А «Муром» занял девятое место и вылетел в «Серебро».
Ранее сообщалось, что фаворит на пост тренера «Мурома» – Александр Кульчий.
Звучит как строчка из «Повести временных лет», типа князь с дружиной покинул крепость.