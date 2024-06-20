Стойкович про 1:1 со Словенией: «Сербы так легко не умирают. Мы не сдаемся и не сдадимся. Результат – награда за веру»

Драган Стойкович подвел итоги матча Евро-2024 со Словенией (1:1).

« так легко не умирают! Мы не сдаемся и не сдадимся. Результат – награда за веру, для многих матч завершился, для нас – нет. Сейчас важно каждое очко, результат тоже. Поздравляю ребят, мы создали большое количество моментов.

Мы не хотели мириться с поражением от , поэтому и пришла награда. Статистика показывает, что мы больше владели инициативой, чем в игре с Англией, нанесли 14-15 ударов по воротам. И это наш футбол, в который мы хотим играть.

Результат оставил нас в игре, идем дальше», – сказал тренер Сербии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?