Стойкович про 1:1 со Словенией: «Сербы так легко не умирают. Мы не сдаемся и не сдадимся. Результат – награда за веру»

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Словении по футболу Драган Стойкович Евро-2024 Футбол

Драган Стойкович подвел итоги матча Евро-2024 со Словенией (1:1).

«Сербы так легко не умирают! Мы не сдаемся и не сдадимся. Результат – награда за веру, для многих матч завершился, для нас – нет. Сейчас важно каждое очко, результат тоже. Поздравляю ребят, мы создали большое количество моментов.

Мы не хотели мириться с поражением от Словении, поэтому и пришла награда. Статистика показывает, что мы больше владели инициативой, чем в игре с Англией, нанесли 14-15 ударов по воротам. И это наш футбол, в который мы хотим играть.

Результат оставил нас в игре, идем дальше», – сказал тренер Сербии.

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10 комментариев
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Не надо "умирать"! Надо готовиться к матчам сборной и играть в командный футбол. Надоели эти визгливые декларации
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Молчал бы лучше пикси... только позориться
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Стойкович: сербы так легко не умирают.
Даку: вызов принят!
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Может просто начать лучше играть в футбол?
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При чем здесь смерть. Играть надо - сборная никакая и должна вылетать
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Стойкович не выглядел человеком, который верил.
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Ответ заблокированному пользователю
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Ответ Callid
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Ответ заблокированному пользователю
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Пол году через 3 дня будет , и?) часто матом ругался на предыдущем аке
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Ответ Callid
Пол году через 3 дня будет , и?) часто матом ругался на предыдущем аке
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Ничеешный😒
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Ответ Callid
Ничеешный😒
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В смысле что этот матч пахнет ничьёй. Даже чисто с турнирной точки зрения . Но Испания сильнее
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