Мбаппе приехал в Лейпциг без повязки на носу. Маску могут доставить сегодня или к матчу с Нидерландами в пятницу – Килиан может сыграть, если успеет потренироваться в ней

Теги Сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе прибыл с командой в Лейпциг без повязки на носу и маски.

В пятницу сборной Франции предстоит сыграть там в матче группы D с Нидерландами.

Как отмечает RMC Sport, существует надежда, что капитан сможет принять участие в игре, однако все зависит от того, хватит ли ему времени на подготовку.

Нападающий должен получить защитную маску и успеть провести в ней тренировку, чтобы проверить себя и оценить свои ощущения.

Маску могут доставить уже сегодня, но, если сделать этого не удастся, он сможет получить ее только в пятницу. Тогда у Мбаппе останется очень мало времени перед игрой.

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27 комментариев
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как он сыграет если я на фулкруга его заменио уже, алло
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Ответ Annamengli
намордник в студию
Ты свой потерял?
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Через Эйприл передайте - она знает, как быстро найти адресата.
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Маска не проблема. Спецавиарейс в Нигерию, Осимхен одолжит.
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Зачем такая спешка ?
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Наконец то скоро сможет стать самим собой истинным)) Микеланджелло Мбаппе.
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Ответ DrunkGonzo
как он сыграет если я на фулкруга его заменио уже, алло
🤣 такая же беда
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Главное что бы не проснулся с маской в замке Иф
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Ему же кто-то дарил уже маску, зеленую по-моему 😂
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Почему ты не раскрасить маску в стиле черепашки ? Хоккейные вратари раскрашивают свои шлемы.
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Ему вправили его или будет как Овечкин с кривым носом?
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Ну какая повязка на носу?

Он не Буратино же

Спортс, алё
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Мбаппе "железная маска" теперь просто обязан дойти до финала евро и выиграть его в день взятия Бастилии.
+3
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Ответ Annamengli
если волк молчит лучше его не перебивать...
Кто не молчал, тот не перебивал
0
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Ответ Annamengli
Я ДУМАЮ, ЧТО ХУЖЕ, ЧЕМ ЖЕСТОКОСТЬ СЕРДЦА, МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ОДНО КАЧЕСТВО МЯГКОСТЬ мозгов.
Ты все цитаты Стетхэма выучил?
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Ответ Annamengli
Я ДУМАЮ, ЧТО ХУЖЕ, ЧЕМ ЖЕСТОКОСТЬ СЕРДЦА, МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ОДНО КАЧЕСТВО МЯГКОСТЬ мозгов.
Whatever you say dog
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Ответ Annamengli
как скажешь, собака
Ты, видимо, не знаешь сленга. Whatever you say dog, означает как скажешь друг. А ты сразу в оскорбления пошёл. Фу таким быть
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Ответ Annamengli
dog (собака) friend (друг) брат мой слэнг в душе
С тобой неинтересно говорить. Всего доброго
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Ответ Максим Кутузов
С тобой неинтересно говорить. Всего доброго
удачи брат мой
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