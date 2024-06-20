Мбаппе приехал в Лейпциг без повязки на носу. Маску могут доставить сегодня или к матчу с Нидерландами в пятницу – Килиан может сыграть, если успеет потренироваться в ней
Килиан Мбаппе прибыл с командой в Лейпциг без повязки на носу и маски.
В пятницу сборной Франции предстоит сыграть там в матче группы D с Нидерландами.
Как отмечает RMC Sport, существует надежда, что капитан сможет принять участие в игре, однако все зависит от того, хватит ли ему времени на подготовку.
Нападающий должен получить защитную маску и успеть провести в ней тренировку, чтобы проверить себя и оценить свои ощущения.
Маску могут доставить уже сегодня, но, если сделать этого не удастся, он сможет получить ее только в пятницу. Тогда у Мбаппе останется очень мало времени перед игрой.
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