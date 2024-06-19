Ямаль о моментах 1 в 1: «Всегда стараюсь обыграть защитника, это психологическая игра. Один раз обыграю – и он будет бояться»

Ламин Ямаль рассказал о том, как противостоит защитникам.

– Когда ты получаешь мяч, уже знаешь, что будешь делать?

– Нет, когда я получаю мяч, если вижу, что я в ситуации один в один, всегда стараюсь обыграть крайнего защитника, потому что в конечном счете это психологическая игра. Если я один раз обыграю его, он уже будет бояться, и дальше я буду импровизировать.

– Ты много изучаешь соперников?

– Нет, потому что если ты видишь сильного защитника и начинаешь смотреть его видео, где он всегда отбирает мяч, в итоге ты видишь только его лучшие моменты, его удачные действия. Я стараюсь не смотреть много и в игре делать то, что получится.

– И потом в матче, когда обыграешь его в первый раз, замечаешь, что он уже нервничает?

– Да, и я говорю об этом тренеру. Говорю ему, чтобы оставлял меня один на один весь матч, и я буду продолжать идти на него постоянно, – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании.

Ямаль о недооценке Испании: «Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста ЧМ, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые победили 1:0»