Ямаль о моментах 1 в 1: «Всегда стараюсь обыграть защитника, это психологическая игра. Один раз обыграю – и он будет бояться»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал о том, как противостоит защитникам.

Когда ты получаешь мяч, уже знаешь, что будешь делать?

– Нет, когда я получаю мяч, если вижу, что я в ситуации один в один, всегда стараюсь обыграть крайнего защитника, потому что в конечном счете это психологическая игра. Если я один раз обыграю его, он уже будет бояться, и дальше я буду импровизировать.

Ты много изучаешь соперников?

– Нет, потому что если ты видишь сильного защитника и начинаешь смотреть его видео, где он всегда отбирает мяч, в итоге ты видишь только его лучшие моменты, его удачные действия. Я стараюсь не смотреть много и в игре делать то, что получится.

И потом в матче, когда обыграешь его в первый раз, замечаешь, что он уже нервничает?

– Да, и я говорю об этом тренеру. Говорю ему, чтобы оставлял меня один на один весь матч, и я буду продолжать идти на него постоянно, – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании.

Ямаль о недооценке Испании: «Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста ЧМ, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые победили 1:0»

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21 комментарий
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Ну что-то, а с этим компонентом игры у Ямаля полный порядок, порой весьма неплохо полоскает крайних защитников.
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Молодой но уже разбирается в футболе
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Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
От троллей не дождетесь. А адекватные болельщики Барселоны может и плохо относятся к Винисиусу из-за его выходок, но признают, что как дриблер и игрок он один из лучших в мире.
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А пацан то грамотные слова говорит.
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Пацаны 40 летние,ваш выход
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Молодой импровизатор.
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Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
Какой же ты наивный )) сам за Барсу болею, да, не нравится мне Вини, и не потому что он мадридист, а за то, какой он персонаж с характером! А как игрок он лучший на своей позиции, великолепен в дриблинге.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Это до первого подката по ногам. Молодой еще наивный арабчонок))
Ваш клоун Рюдигер уже пытался так против Ламина играть
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Ответ corazon blanco
От троллей не дождетесь. А адекватные болельщики Барселоны может и плохо относятся к Винисиусу из-за его выходок, но признают, что как дриблер и игрок он один из лучших в мире.
Так это и был наброс в адрес хейтеров) Само собой, адекватные кулес и так всё понимают.
Собсно, реакции на комент наглядно доказывают, что двойные стандарты для фанатиков - практика по умолчанию)
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Ответ FOOTBALL
Какой же ты наивный )) сам за Барсу болею, да, не нравится мне Вини, и не потому что он мадридист, а за то, какой он персонаж с характером! А как игрок он лучший на своей позиции, великолепен в дриблинге.
Так ведь в том, что тебе не нравится Вини, нет ничего предосудительного. Коразон ведь выше как раз писал об этом. Тут речь немного о другом была)
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Ответ xDe xDe
Так ведь в том, что тебе не нравится Вини, нет ничего предосудительного. Коразон ведь выше как раз писал об этом. Тут речь немного о другом была)
Да, Винисиус хорош, заслуженно номинант на ЗМ, но все эти кривляния, характер, прям тьфу. А так цены бы не было, сейчас он ещё к тому же у вас помудрел в футбольном плане. Рамоса на него не хватает. Гюлер тоже хорош, перспективный парнишка, будущая звезда. Так что нормальные и адекватные у нас болельщики, всё мы понимаем и всё видим. За красивый футбол и до встречи в Классико!
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Ямалю ещё учится и учится . Поэтому меньше слов- больше дел .
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Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
Вини уже пол года как стал человеком
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Наш игрок Рюдигер помог выиграл 15-ю ЛЧ. А вы страдайте)))
Ахахах, видим как помог
А помог бы он если у Реала в руководстве был Бартомеу и позже долг в миллиард из за чего нельзя норм трансферы делать
Посмотрел бы я на ваз Риоль Модрид
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Ответ Danila
Ахахах, видим как помог А помог бы он если у Реала в руководстве был Бартомеу и позже долг в миллиард из за чего нельзя норм трансферы делать Посмотрел бы я на ваз Риоль Модрид
рыдай и страдай)))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
рыдай и страдай)))
ахах, вот ты клоун конечно
жаль что у Реала такие болельщики
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