Довбик об Украине на Евро: «Было много разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Матч с Румынией показал, что деньги не играют в футбол»
Артем Довбик высказался об ожиданиях от сборной Украины на Евро-2024.
«Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой.
Как показывает матч против Румынии (0:3), деньги не играют в футбол, и на бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе», – сказал нападающий украинской сборной.
Завтра Украина сыграет во 2-м туре чемпионата Европы в группе Е со Словакией.
К «агрессорам» приехали , короче.
Один за 100 млн полирующий лавку Челси только чего стоит. Ярмоленко, который вчера с больничной койки. Малиновский, которого сбагрил Марсель и т.д.
Для меня зиньковский вообще не футболист, а пиар-проект жуликов
Да и вообще много шума вокруг мудрика и довбика было - а в итоге румыны не заметили
Ну и сборная в отборе на Евро-20 была, без дураков, хороша. По той же причине.
А сейчас, даже при высокой трансферной стоимости, не могу поставить в плане масштаба личностей этих бегунков и выскочек в один ряд с командой с ЧМ-2006, и даже с праймовыми Милевским, Ярмоленко, Коноплянкой и Ротанём.