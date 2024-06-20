Довбик об Украине на Евро: «Было много разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Матч с Румынией показал, что деньги не играют в футбол»

Теги Сборная Украины по футболу Ла Лига Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Жирона Артем Довбик деньги Футбол

Артем Довбик высказался об ожиданиях от сборной Украины на Евро-2024.

«Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой.

Как показывает матч против Румынии (0:3), деньги не играют в футбол, и на бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе», – сказал нападающий украинской сборной.

Завтра Украина сыграет во 2-м туре чемпионата Европы в группе Е со Словакией.

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54 комментария
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Удачи Словакам, что еще в данной ситуации можем сказать!
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+100
Ответ NastyNay
Комментарий скрыт
Странно было бы болеть за сборную, члены которой поддерживают антирусский режим.
+108
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лучший состав это Ребров, Шевченко, Шовковский.
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Ответ kvint(ksk)
Нет. Лучший был с Протасовым , Блохиным, Заваровым, Демьяненко и Белоновым. Но с советских времен на всем постсовке произошла потрясающая деградация
Может вы не в курсе, но все перечисленные игроки не играли в сборной Украины.
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Лучшим определенно был состав на ЧМ 2006. Пиковый Шева, топовые Ребров и Воронин, опытные Шовковский, Тимощук, Гусин, Несмачный, Калина, молодые Гусев и Милевский. Вот тот состав был лучшим и поэтому добился попадания в 8 лучших команд чемпионата мира.
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Ответ NastyNay
Комментарий скрыт
Надо болеть буквально за тех, кто финансирует удары по детским площадкам Белгорода?
+39
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Довольно адекватный комментарий, но я не представляю, кто может называть этот состав лучшим в истории сборной Украины. Да, есть несколько легионеров, которые прилично провели сезон в Европе, но в остальном даже по именам слабовато.
+32
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Ответ Wiley Fox
Обосрались знатно, что говорить Для меня зиньковский вообще не футболист, а пиар-проект жуликов Да и вообще много шума вокруг мудрика и довбика было - а в итоге румыны не заметили
Согласен. Слабовато выглядит в Спартаке.
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Ответ kvint(ksk)
Нет. Лучший был с Протасовым , Блохиным, Заваровым, Демьяненко и Белоновым. Но с советских времен на всем постсовке произошла потрясающая деградация
Удивительно, да? Ведь тогда был отсталый совок, а теперь демократия и свобода творчества. Как такое могло случиться???
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Самокритика - это замечательно. Молодец, что не стал вступать в бой с "хейтерами", журналистами и т.д., а то в постсоветских странах есть такая привычка. Видно, этику в Испании подтянули))
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+10
Ответ NastyNay
Комментарий скрыт
Братский украинский в количестве более 5 млн человек уже в России.
К «агрессорам» приехали , короче.
+7
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Скажите им уже кто-нибудь, что их трансферная стоимость завышена в разы из-за их паспортов, а не потому что они такие крутые футболисты.
Один за 100 млн полирующий лавку Челси только чего стоит. Ярмоленко, который вчера с больничной койки. Малиновский, которого сбагрил Марсель и т.д.
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Обосрались знатно, что говорить

Для меня зиньковский вообще не футболист, а пиар-проект жуликов

Да и вообще много шума вокруг мудрика и довбика было - а в итоге румыны не заметили
+7
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Ответ kvint(ksk)
Контекст . Игроки с Украины . Мой комментарий. Прочтите два раза или три и все поймете . По аналогии , и в РФ нет футболистов уровня Дасаева, Черенкова. У Грузии нет игроков уровня Кипиани, Чивадзе, Дараселия. Можно дальше по республикам продолжить .
Речь про лучший состав в истории сборной Украины.
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Ответ kvint(ksk)
Нет. Лучший был с Протасовым , Блохиным, Заваровым, Демьяненко и Белоновым. Но с советских времен на всем постсовке произошла потрясающая деградация
Спасибо за изящное объединение Бессонова с Белановым! К Белонову ещё Бальтачу в защиту и Якомчука в центр и всё будет вообще супер.
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Ответ Konstantin Sonin
Спасибо за изящное объединение Бессонова с Белановым! К Белонову ещё Бальтачу в защиту и Якомчука в центр и всё будет вообще супер.
Это всё были советские граждане. Украина похерила советское наследие. И сейчас продолжает херить
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Сборная УССР на спартакиаде народов СССР 79 с Блохиным, Бессоновым и Буряком без вариантов лучшая
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Проблема нынешней сборной в том, что от них уже ждут результата. Раньше выход на топ-турнир был уже событием, а дальше команда играла без давления (исключением оставлю, разве, домашний ЕВРО-12). Сегодня же все писали, что из этой группы Украина обязана выходить. На деле же лично я увидел один из слабейших перфомансов нынешнего ЕВРО. Матч со Словакией всё покажет.
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+3
Ответ NastyNay
Комментарий скрыт
Ничего странного, это их сущность, увы.
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Ответ Юрий Гаврилов
Это всё были советские граждане. Украина похерила советское наследие. И сейчас продолжает херить
Юрий Васильевич! Мы тоже похерили* много из Наследия((( Беда…
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Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий удален модератором
От того, что украину в германию вывозят по частям?
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Какое-то неумное интервью. Какая разница, кто сколько на трансфермакрте? Вы каждый отдельно, кроме Мудрика, и сезон хороший провели, поэтому все надеялись. А в итоге полная зрада
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Лучшая сборная Украины в истории была в 2004-2007 годах. Когда, имея неплохой состав, с Шевченко и несколькими игроками крепчайшего уровня - Ворониным, Тимощуком, Гусевым, Ребровым, Шовковским, Украина знала своё место и подходила к играм ответственно, зная, в чём можно рассчитывать на успех, при этом без шапкозакидательства и "щас всех порвём".

Ну и сборная в отборе на Евро-20 была, без дураков, хороша. По той же причине.

А сейчас, даже при высокой трансферной стоимости, не могу поставить в плане масштаба личностей этих бегунков и выскочек в один ряд с командой с ЧМ-2006, и даже с праймовыми Милевским, Ярмоленко, Коноплянкой и Ротанём.
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Особенно когда их нет)))
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Ответ counsel
Удивительно, да? Ведь тогда был отсталый совок, а теперь демократия и свобода творчества. Как такое могло случиться???
Да. Удивляюсь постоянно
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Ответ Ростислав Романенко
Довольно адекватный комментарий, но я не представляю, кто может называть этот состав лучшим в истории сборной Украины. Да, есть несколько легионеров, которые прилично провели сезон в Европе, но в остальном даже по именам слабовато.
Он не то чтобы лучший, но он очень перспективный, хотя на данный момент слишком сырой и малоопытный. И в принципе к ЧМ он даже способен стать и лучшим. Если туда пробьются, конечно)
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Ответ Олег Акимов
Странно что они нас недолюбливают, да?
Когда к тупости или куколдизму примешивается попытка иронии - это вдвойне нелепо выглядит
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Состав и правда набрался неплохой у Украины , но взаимодействие оставляет желать лучшего
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Это скорее дутый состав, а не лучший.
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Постеснялся сказать: "Какой может быть футбол, когда нас охраняют для возможной передачи ТЦК"?
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