Довбик об Украине на Евро: «Было много разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Матч с Румынией показал, что деньги не играют в футбол»

Артем Довбик высказался об ожиданиях от сборной Украины на Евро-2024.

«Перед стартом было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой.

Как показывает матч против (0:3), деньги не играют в футбол, и на бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе», – сказал нападающий украинской сборной.

Завтра Украина сыграет во 2-м туре чемпионата Европы в группе Е со Словакией.