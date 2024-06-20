Харт о голе Шакири Шотландии: «Было просто идеально. Неберущийся удар в верхний угол – он вправе гордиться собой» 

Теги высшая лига Шотландия Джо Харт Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Джердан Шакири Футбол

Джо Харт оценил гол Джердана Шакири в матче Евро-2024 с Шотландией (1:1).

«Случайным удар Шакири не был. Он держал его в уме. Было просто идеально. На турнирах он внезапно проявляется и забивает невероятные голы. 

Полная его заслуга: на большой арене нанести неберущийся удар в верхний угол – он вправе гордиться собой. Все в мире помнят об этом парне за такие моменты в его исполнении», – сказал экс-вратарь сборной Англии.

Суперголы Шакири – традиция Швейцарии на Евро и ЧМ. Работает с 2014-го

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Рашпель793
Шакири странный паренёк. Явно же были и есть способности, чтобы хорошую карьеру сколотить на клубном уровне, а в итоге большая недосказанность. Зато вон за сборную пашет от души.
Про недосказанность согласен, но все таки у него хорошая карьера: выиграл ЛЧ в составе Баварии и Ливерпуля, Бундеслигу и АПЛ, играл в Сток Сити (а Месси – нет)
+15
0
+15
Ответ Рашпель793
Шакири странный паренёк. Явно же были и есть способности, чтобы хорошую карьеру сколотить на клубном уровне, а в итоге большая недосказанность. Зато вон за сборную пашет от души.
Да он везде пашет от души. К сожалению, у него не все в порядке с дисциплиной. В свое время явно перекачался и потерял в скорости и выносливости, плюс тактически вечно выпадает (поэтому доблуждал до позиции чуть ли не ЦН с его 165 см роста). Как игрок ротации в любом клубе был хорош, но как основной вариант - для любого топ клуба слабоват.
+3
0
+3
Шакири странный паренёк. Явно же были и есть способности, чтобы хорошую карьеру сколотить на клубном уровне, а в итоге большая недосказанность. Зато вон за сборную пашет от души.
+2
0
+2
Ответ bat90
Про недосказанность согласен, но все таки у него хорошая карьера: выиграл ЛЧ в составе Баварии и Ливерпуля, Бундеслигу и АПЛ, играл в Сток Сити (а Месси – нет)
ты сделал мой день шуткой про Сток
+2
0
+2
Ответ bat90
Про недосказанность согласен, но все таки у него хорошая карьера: выиграл ЛЧ в составе Баварии и Ливерпуля, Бундеслигу и АПЛ, играл в Сток Сити (а Месси – нет)
В моём понимании всё же хорошая карьера это не только, когда титулов набрал, но и вклад туда вносил. Шакири таким похвастаться особо не может, играл всё же не так много, как потенциально мог.
Ещё хорошей карьера может быть и без титулов больших или вообще без них. Кейн, Сон условные. Или из более ближних - Бикфалви тот же из "Урала". Одним из ярчайших игроков был в РПЛ и жаль, что никто из местных топов так и не подписал его.
А Шакири из тех ребят о которых думал, что чувак могёт и топом стать, а он в 32 года уже непонятно где пылит и вспоминаем его по сути только на крупных турнирах сборных.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий