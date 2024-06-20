Харт о голе Шакири Шотландии: «Было просто идеально. Неберущийся удар в верхний угол – он вправе гордиться собой» 

Джо Харт оценил гол Джердана Шакири в матче Евро-2024 с Шотландией (1:1).

«Случайным удар Шакири не был. Он держал его в уме. Было просто идеально. На турнирах он внезапно проявляется и забивает невероятные голы.

Полная его заслуга: на большой арене нанести неберущийся удар в верхний угол – он вправе гордиться собой. Все в мире помнят об этом парне за такие моменты в его исполнении», – сказал экс-вратарь сборной Англии.

Суперголы Шакири – традиция Швейцарии на Евро и ЧМ. Работает с 2014-го