Шакири – единственный игрок, забивавший на 6 последних Евро/ЧМ подряд

Теги МЛС Чикаго Файр Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 рекорды Джердан Шакири Футбол

Джердан Шакири забил на 6-м крупном международном турнире подряд.

Полузащитник сборной Швейцарии, представляющий «Чикаго Файр», сравнял счет на 26-й минуте матча Евро-2024 против Шотландии (1:1, второй тайм).

Шакири забивал на каждом из 6 последних чемпионатов мира и Европы – начиная с 2014 года. Он является единственным игроком, которому удалось становить такое достижение.

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76 комментариев
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Один португал сегодня не уснёт.😬
+141
-22
+119
Ничего себе так рекордик ! 🔥👍 будет что рассказать внукам
+89
-1
+88
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Месси же португалец, ага. Господи, к португальцу инстинктивно приплетать Месси это уже диагноз
+70
-16
+54
Ответ leprazori
Роналду с 2004 включительно на всех крупных турнирах сборных забивал
Как минимум на этом евро он еще не забивал
+30
-1
+29
Роналду с 2004 включительно на всех крупных турнирах сборных забивал
+28
-9
+19
Заглянул в Вики Роналду. Он с 2004 года забивает на каждом чм и че. Непонятно почему шакири является рекордсменом.
+13
0
+13
Редакция, вы чего 😂

Не фанат Криша, но специально чекнул стату, изучил:

Евро 2004 забил
Чм 2006 забил
Евро 2008 забил
Чм 2010 забил
Евро 2012 забил
Чм 2014 забил
Евро 2016 забил
Чм 2018 забил
Евро 2020 (2021) забил
Чм 2022 забил

У Роналду уже 10 турниров подряд минимум с голом, может стать 11)

Пс. Шакири красавчик, регулярно тащит сборную, но новость вводит в заблуждение)
+12
-1
+11
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
а на каком турнире Роналду не забивал? ну разве что если брать строго с 2014, у него есть шансик еще сравняться с этим гением
1) 2004
2) 2006
3) 2008
4) 2010
5) 2012
6) 2014
7) 2016
8) 2018
9) 2020
10)2022
11)2024?
Если забьёт, будет 11 крупных турниров подряд с голами. Получается, на всех забивал до нынешнего. Наверняка, рекорд.
+13
-2
+11
Роналду вроде как с евро 2004 забивает на каждом крупном турнире, разве нет? Кроме этого евро, но у него ещё будет время сделать это
+12
-1
+11
Ответ Сергей Мельник
Редакция, вы чего 😂 Не фанат Криша, но специально чекнул стату, изучил: Евро 2004 забил Чм 2006 забил Евро 2008 забил Чм 2010 забил Евро 2012 забил Чм 2014 забил Евро 2016 забил Чм 2018 забил Евро 2020 (2021) забил Чм 2022 забил У Роналду уже 10 турниров подряд минимум с голом, может стать 11) Пс. Шакири красавчик, регулярно тащит сборную, но новость вводит в заблуждение)
Роналду пока не забил,поэтому считается,что на последних 6 турнирах Шакири единственный
+5
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И голы всегда забивает красивейшие.
+4
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+4
А то что Роналду 10 турниров подряд забивает - это не считается?)
+4
0
+4
При всех его приколах и сомнительных поступках, игрок он всегда был отменный
+5
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+4
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Ты не очень умный человек.
+6
-2
+4
Ответ Tristan...
Там, походу, Роналду стал ЧМ в составе Аргентины. Ох уж эти Криштибои. На что только не пойдут
И не говори. Один тут мне вчера втирал, что роналду в одиночку тащил до финала Португалию на евро 16. Я говорю, он один гол только забил в плей оф. Вместо ответа нормального криштибои просто начали минусовать, потому что ОН ЖЕ В ОДИНОЧКУ ТАЩИЛ!! Вот и весь аргумент. А ещё если бы в финале его не поломали, он бы там всем показал!
+10
-7
+3
а на каком турнире Роналду не забивал? ну разве что если брать строго с 2014, у него есть шансик еще сравняться с этим гением
+3
0
+3
Ответ Tristan...
Там, походу, Роналду стал ЧМ в составе Аргентины. Ох уж эти Криштибои. На что только не пойдут
Чел ответил и сразу в чс кинул меня. Диалога чтоли боится? Потому что действительно сказать нечего
+3
0
+3
Ответ Максим Кутузов
И не говори. Один тут мне вчера втирал, что роналду в одиночку тащил до финала Португалию на евро 16. Я говорю, он один гол только забил в плей оф. Вместо ответа нормального криштибои просто начали минусовать, потому что ОН ЖЕ В ОДИНОЧКУ ТАЩИЛ!! Вот и весь аргумент. А ещё если бы в финале его не поломали, он бы там всем показал!
У них Роналду и Реал в ОДИНОЧКУ в ЛЧ тащил. И Ювентус тоже должен был затащить. Вот только Реал без него продолжает выигрывать, а Ювентус при нём развалился и до сих пор в себя придти не может. Не говоря уже о Аль Насре, который до его перехода шёл первым - в итоге слили чемпионство и 7 кубков из 7 за 2 года
+10
-7
+3
Ответ Tristan...
У них Роналду и Реал в ОДИНОЧКУ в ЛЧ тащил. И Ювентус тоже должен был затащить. Вот только Реал без него продолжает выигрывать, а Ювентус при нём развалился и до сих пор в себя придти не может. Не говоря уже о Аль Насре, который до его перехода шёл первым - в итоге слили чемпионство и 7 кубков из 7 за 2 года
+ МЮ до его перехода 2 место в АПЛ. С ним упали на 6 место. После его ухода взяли два кубка. Тащер
+3
-1
+2
Вот он покоритель сербов Шакири орлинный коготь
+2
0
+2
Ответ ImNotChrisPaul
Роналду вроде как с евро 2004 забивает на каждом крупном турнире, разве нет? Кроме этого евро, но у него ещё будет время сделать это
Чм 14 вроде не забил
+3
-1
+2
Ответ Александр Теплых
Заглянул в Вики Роналду. Он с 2004 года забивает на каждом чм и че. Непонятно почему шакири является рекордсменом.
На этом Евро ещё не забил.
+2
0
+2
А Швейцария одна из двух команд, которая на всех этих турнирах выходила в ПО. Если вдруг не проиграет в оставшиеся минуты, то и здесь будет гарантировано ПО.
+2
0
+2
Шакири если забивает то это красота !
+2
0
+2
Лучший гол на турнире.. 👍
+2
0
+2
Ответ Антон Фалафель
Один португал сегодня не уснёт.😬
Рону прилетело откуда не ждали)
+2
-1
+1
Ответ Гильяно
Ты не смотрел тот евро, потому что еще ходил в начальные классы и ложился до 20:00. А все помнят как Роналду тащил против хорватов (которые через 2 года выйдут в финал чм 18 с модричем и ко) и после его рывка забил Куарежма, затащил игру с Уэльсом и в группе тащил. Все португальцы в его родной стране его на руках носили за тот Евро.
Чел, мне 35 лет. У тебя с математикой, видать, плохо, раз ты меня в 16 году в школьники записал..)) Это, видать, тебе стоит подтянуть этот предмет..))
+1
0
+1
Ответ Гильяно
Ты не смотрел тот евро, потому что еще ходил в начальные классы и ложился до 20:00. А все помнят как Роналду тащил против хорватов (которые через 2 года выйдут в финал чм 18 с модричем и ко) и после его рывка забил Куарежма, затащил игру с Уэльсом и в группе тащил. Все португальцы в его родной стране его на руках носили за тот Евро.
Ты явно не смотрел тот Евро. В эпизоде с голом хорватам Роналду не отдал пас на Куарежму, который был совсем один перед пустыми воротами, а вместо этого бездарно пробил. Португальцам просто повезло, что мяч от вратаря отскочил к Куарежме. В группе Роналду провалил матчи с Исландией и Австрией, сумев блеснуть лишь в матче с таким грандом, как Венгрия. По сути, это был его единственный топ-матч на том турнире.
+1
0
+1
Ответ Максим Кутузов
Чел ответил и сразу в чс кинул меня. Диалога чтоли боится? Потому что действительно сказать нечего
У них такое нормально. Могут и ничего не написав сразу в чс кинуть из за не угодных для них комментариев
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Там, походу, Роналду стал ЧМ в составе Аргентины. Ох уж эти Криштибои. На что только не пойдут
Заметь, даже сейчас они просто минусуют. Им сказать тупо нечего
+5
-4
+1
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