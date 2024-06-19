Шакири – единственный игрок, забивавший на 6 последних Евро/ЧМ подряд
Джердан Шакири забил на 6-м крупном международном турнире подряд.
Полузащитник сборной Швейцарии, представляющий «Чикаго Файр», сравнял счет на 26-й минуте матча Евро-2024 против Шотландии (1:1, второй тайм).
Шакири забивал на каждом из 6 последних чемпионатов мира и Европы – начиная с 2014 года. Он является единственным игроком, которому удалось становить такое достижение.
Не фанат Криша, но специально чекнул стату, изучил:
Евро 2004 забил
Чм 2006 забил
Евро 2008 забил
Чм 2010 забил
Евро 2012 забил
Чм 2014 забил
Евро 2016 забил
Чм 2018 забил
Евро 2020 (2021) забил
Чм 2022 забил
У Роналду уже 10 турниров подряд минимум с голом, может стать 11)
Пс. Шакири красавчик, регулярно тащит сборную, но новость вводит в заблуждение)
2) 2006
3) 2008
4) 2010
5) 2012
6) 2014
7) 2016
8) 2018
9) 2020
10)2022
11)2024?
Если забьёт, будет 11 крупных турниров подряд с голами. Получается, на всех забивал до нынешнего. Наверняка, рекорд.