Шакири – единственный игрок, забивавший на 6 последних Евро/ЧМ подряд

Джердан Шакири забил на 6-м крупном международном турнире подряд.

Полузащитник сборной , представляющий « », сравнял счет на 26-й минуте матча против (1:1, второй тайм).

забивал на каждом из 6 последних чемпионатов мира и Европы – начиная с 2014 года. Он является единственным игроком, которому удалось становить такое достижение.