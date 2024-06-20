Шакири – 7-й игрок, забивший по 5+ голов на Евро и ЧМ. Ранее это удалось Платини, Клинсманну, Зидану, Анри, Роналду и Лукаку
Джердан Шакири вошел в семерку игроков, забивших по 5 и более голов на Евро и ЧМ.
Полузащитник сборной Швейцарии, представляющий «Чикаго Файр», забил в матче группового этапа Евро-2024 против Шотландии (1:1). Для Шакири этот гол стал 5-м на чемпионатах Европы.
Шакири стал седьмым игроком, забившим по 5 и более голов на чемпионатах Европы и мира.
До Джердана это удавалось Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.
Суперголы Шакири – традиция Швейцарии на Евро и ЧМ. Работает с 2014-го