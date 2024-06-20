Шакири – 7-й игрок, забивший по 5+ голов на Евро и ЧМ. Ранее это удалось Платини, Клинсманну, Зидану, Анри, Роналду и Лукаку

Джердан Шакири вошел в семерку игроков, забивших по 5 и более голов на Евро и ЧМ.

Полузащитник сборной , представляющий « », забил в матче группового этапа против (1:1). Для Шакири этот гол стал 5-м на чемпионатах Европы.

Шакири стал седьмым игроком, забившим по 5 и более голов на чемпионатах Европы и мира.

До Джердана это удавалось Мишелю Платини, , Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Суперголы Шакири – традиция Швейцарии на Евро и ЧМ. Работает с 2014-го