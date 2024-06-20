Шакири – 7-й игрок, забивший по 5+ голов на Евро и ЧМ. Ранее это удалось Платини, Клинсманну, Зидану, Анри, Роналду и Лукаку

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Джердан Шакири вошел в семерку игроков, забивших по 5 и более голов на Евро и ЧМ.

Полузащитник сборной Швейцарии, представляющий «Чикаго Файр», забил в матче группового этапа Евро-2024 против Шотландии (1:1). Для Шакири этот гол стал 5-м на чемпионатах Европы.

Шакири стал седьмым игроком, забившим по 5 и более голов на чемпионатах Европы и мира.

До Джердана это удавалось Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Суперголы Шакири – традиция Швейцарии на Евро и ЧМ. Работает с 2014-го

5 комментариев
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Шакири волшебник, конечно, в Ливерпуле был хорош, именно по выступлениям за этот клуб его запомнил. А его дальние удары - загляденье. Очень красиво и технично их исполняет.
+19
-2
+17
Ответ Vertex Fanky
Шакири волшебник, конечно, в Ливерпуле был хорош, именно по выступлениям за этот клуб его запомнил. А его дальние удары - загляденье. Очень красиво и технично их исполняет.
В Ливерпуле травмами больше запомнился, перебор был
+11
-1
+10
Самые красивые голы в истории Евро
+8
-4
+4
В славной компании оказался Шакири, молодец!
+5
-2
+3
Ответ deligy
В Ливерпуле травмами больше запомнился, перебор был
Зато участвовал в легендарном камбэке в ЛЧ
+1
-1
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