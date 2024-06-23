Швейцария — Германия, 23.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу, сборная Швейцарии сыграет с Германией, в матче квартета A. Встреча пройдет в воскресенье, 23 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Дойче Банк Парк», во Франкфурте.

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Сборная Швейцарии

Швейцарская сборная отобралась на ЕВРО-2024, благодаря занятой 2 строчке в группе I. В 10 матчах группового этапа им удалось положить в свою копилку 17 баллов, за счет 4 побед и 5 ничейных исходов. И лишь в последнем туре они уступили лидирующей в группе Румынии (0:1). От румын по итогу швейцарцы отстали на 5 очков, а 2 балла преимущества добились от третьего Израиля.

Сборная Швейцарии на старте текущего турнира обыграла уверенно Венгрию (3:1), где смогла забить быстрый гол, а к концу первого тайма упрочить преимущество в счете. Венгрия во 2 тайма забила гол и подарила интригу в матче, которую под конец встречи убил Эмболо, забивший на 93 минуте встречи.

Во втором матче группового этапа была ничья с Шотландией (1:1), где Швейцария первой пропустила в начале встречи, но отыгралась через короткое время. А сам матч получился равным и результат закономерным.

И по итогу сейчас швейцарцы в группе идут перед последним туром на второй строчке с 4 баллами в активе.

Сборная Германии

Сборная Германии не участвовала в отборочном турнире как страна-хозяйка и гарантировала себе место сразу в финальной части турнира.

И в стартовом туре ЕВРО-2024 немцы на правах хозяев уверенно разобрались с Шотландией (5:1). Германия забила 2 мяча уже к 19 минуте встречи усилиями Вирца и Мусиалы и в концовке первого тайма заработала еще право пробить пенальти, который успешно реализовал Хаверц. К тому же шотландцы еще схлопотали удаление и доигрывали матч в меньшинстве, но нашли в себе силы размочить счет после автогола Рюдигера. Немцы в этой встрече выглядели на порядок сильнее своего соперника и позволили им лишь 1 раз ударить в сторону своих ворот, и то удар пришелся мимо створа.

Во втором туре немцы встречались с Венгрией и уверенно их обыграли (2:0). Мусиала забил быстрый гол на 22 минуте матча с передачи Гюндогана, на что венгры потом несколько раз ответили своими разящий атаками, которые не увенчались успехом. В середине второго тайма уже Гюндоган отметился забитым мячом и поставил точку в поединке.

После двух туров немцы уверенно идут во главе таблицы с 6 баллами в активе и с разницей (7:1) по забитым и пропущенным мячам, обеспечив себе участие в плей-офф турнира. Этот матч решит какое место они займут в таблице.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Швейцария – Германия

Букмекерские конторы фаворитом в предстоящем матче выставляют Германию. Мало того, что немцы – хозяева турнира, они еще сейчас находятся в хорошей игровой форме, что и доказали первые 2 сыгранных тура. Но и Швейцария не лыком шита и тоже показывает неплохую игру на этом турнире и идет сейчас на втором месте в таблице.

Команды в истории очных поединков встречались 52 раза. 35 побед было в них на счету немцев, в 9 сильнее были швейцарцы, и в 8 играх была ничья. При этом в 3 последних очных матчах Швейцария не проигрывала Германии и 1 раз одержала викторию. Они играли дважды в 2020 году в рамках Лиги Наций и оба раза сыграли вничью.

Букмекерские конторы в этой игре отдают предпочтение немецкой команде и дают на них неплохой коэффициент, в среднем в различных БК около 1.69. А вот если заключить пари на викторию Швейцарии, то можно увеличить свой выигрыш в 5 раз больше чем сумма ставки.

Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф1 (1), на которое дают неплохой коэффициент около 1.70, тем более что в 3 последних очных матчах швейцарцы не проигрывали оппоненту.

Учитывая результативную игру команд в последних сыгранных встречах и очных противостояниях, здесь можно сделать ставку на то, что обе сборных забьют, на это дают кэф около 1.81.

Представляем вашему вниманию коэффициенты от нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 1 Ф2 -1 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 5.00 4.20 1.69 1.83 2.03 1.71 2.12 1.83 2.03 Fonbet 5.00 4.05 1.70 1.82 2.00 1.70 2.20 1.80 2.03 Liga Stavok 5.00 4.30 1.67 1.80 1.99 1.71 2.11 1.81 1.93 BetBoom 5.00 4.05 1.70 1.82 2.00 1.70 2.20 1.80 2.03 Olimpbet 5.00 4.20 1.69 1.82 2.02 1.73 2.15 1.86 1.98

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