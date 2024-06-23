Швейцария — Германия, 23.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу, сборная Швейцарии сыграет с Германией, в матче квартета A. Встреча пройдет в воскресенье, 23 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Дойче Банк Парк», во Франкфурте.
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Сборная Швейцарии
Швейцарская сборная отобралась на ЕВРО-2024, благодаря занятой 2 строчке в группе I. В 10 матчах группового этапа им удалось положить в свою копилку 17 баллов, за счет 4 побед и 5 ничейных исходов. И лишь в последнем туре они уступили лидирующей в группе Румынии (0:1). От румын по итогу швейцарцы отстали на 5 очков, а 2 балла преимущества добились от третьего Израиля.
Сборная Швейцарии на старте текущего турнира обыграла уверенно Венгрию (3:1), где смогла забить быстрый гол, а к концу первого тайма упрочить преимущество в счете. Венгрия во 2 тайма забила гол и подарила интригу в матче, которую под конец встречи убил Эмболо, забивший на 93 минуте встречи.
Во втором матче группового этапа была ничья с Шотландией (1:1), где Швейцария первой пропустила в начале встречи, но отыгралась через короткое время. А сам матч получился равным и результат закономерным.
И по итогу сейчас швейцарцы в группе идут перед последним туром на второй строчке с 4 баллами в активе.
Сборная Германии
Сборная Германии не участвовала в отборочном турнире как страна-хозяйка и гарантировала себе место сразу в финальной части турнира.
И в стартовом туре ЕВРО-2024 немцы на правах хозяев уверенно разобрались с Шотландией (5:1). Германия забила 2 мяча уже к 19 минуте встречи усилиями Вирца и Мусиалы и в концовке первого тайма заработала еще право пробить пенальти, который успешно реализовал Хаверц. К тому же шотландцы еще схлопотали удаление и доигрывали матч в меньшинстве, но нашли в себе силы размочить счет после автогола Рюдигера. Немцы в этой встрече выглядели на порядок сильнее своего соперника и позволили им лишь 1 раз ударить в сторону своих ворот, и то удар пришелся мимо створа.
Во втором туре немцы встречались с Венгрией и уверенно их обыграли (2:0). Мусиала забил быстрый гол на 22 минуте матча с передачи Гюндогана, на что венгры потом несколько раз ответили своими разящий атаками, которые не увенчались успехом. В середине второго тайма уже Гюндоган отметился забитым мячом и поставил точку в поединке.
После двух туров немцы уверенно идут во главе таблицы с 6 баллами в активе и с разницей (7:1) по забитым и пропущенным мячам, обеспечив себе участие в плей-офф турнира. Этот матч решит какое место они займут в таблице.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Швейцария – Германия
Букмекерские конторы фаворитом в предстоящем матче выставляют Германию. Мало того, что немцы – хозяева турнира, они еще сейчас находятся в хорошей игровой форме, что и доказали первые 2 сыгранных тура. Но и Швейцария не лыком шита и тоже показывает неплохую игру на этом турнире и идет сейчас на втором месте в таблице.
Команды в истории очных поединков встречались 52 раза. 35 побед было в них на счету немцев, в 9 сильнее были швейцарцы, и в 8 играх была ничья. При этом в 3 последних очных матчах Швейцария не проигрывала Германии и 1 раз одержала викторию. Они играли дважды в 2020 году в рамках Лиги Наций и оба раза сыграли вничью.
Букмекерские конторы в этой игре отдают предпочтение немецкой команде и дают на них неплохой коэффициент, в среднем в различных БК около 1.69. А вот если заключить пари на викторию Швейцарии, то можно увеличить свой выигрыш в 5 раз больше чем сумма ставки.
Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф1 (1), на которое дают неплохой коэффициент около 1.70, тем более что в 3 последних очных матчах швейцарцы не проигрывали оппоненту.
Учитывая результативную игру команд в последних сыгранных встречах и очных противостояниях, здесь можно сделать ставку на то, что обе сборных забьют, на это дают кэф около 1.81.
Представляем вашему вниманию коэффициенты от нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 1
|
Ф2 -1
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
5.00
|
4.20
|
1.69
|
1.83
|
2.03
|
1.71
|
2.12
|
1.83
|
2.03
|
Fonbet
|
5.00
|
4.05
|
1.70
|
1.82
|
2.00
|
1.70
|
2.20
|
1.80
|
2.03
|
Liga Stavok
|
5.00
|
4.30
|
1.67
|
1.80
|
1.99
|
1.71
|
2.11
|
1.81
|
1.93
|
BetBoom
|
5.00
|
4.05
|
1.70
|
1.82
|
2.00
|
1.70
|
2.20
|
1.80
|
2.03
|
Olimpbet
|
5.00
|
4.20
|
1.69
|
1.82
|
2.02
|
1.73
|
2.15
|
1.86
|
1.98
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- Дата проведения
- 23 июня, 22.00, «Дойче банк Парк»