Швейцария — Германия, 23.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Сборные Германии и Швейцарии после второго тура не просто гарантировали себе место в плей-офф на Евро-2024, но в случае ничьей в предстоящем матче займут соответственно первое и второе место. Сборная Швейцарии уверенно стартовала на турнире с победы над сборной Венгрии. После первого тайма команда Мурата Якина выигрывала со счетом 2 : 0, она больше владела мячом и создавала опасные моменты. Результат выглядел абсолютно закономерным. Во второй половине игры сопернику удалось сократить отставание в счете, даже по xG Венгрия наиграла на один забитый мяч, но в самом конце матча отличился Бреэль Эмболо и снял все вопросы о победителе. Во втором матче команде Мурата Якина пришлось сложнее. Шотландцы ни в чем не уступали, но в итоге поединок закончился ничьей, который на данном этапе устроил оба коллектива.

Сборная Германии в матче открытия не оставила камня на камне от команды Шотландии. Сложно сказать, какой был план на игру у наставника Стива Кларка, но британцам пришлось все время отбиваться. В конце первого тайма они остались в меньшинстве, а забитый мяч оказался на счету защитника хозяев Антонио Рюдигера. Отлично проявила себя молодежь команды, первые три мяча были забиты футболистами не старше 22 лет. Во втором поединке против сборной Венгрии немцам пришлось столкнуться с более серьезным сопротивлением. Команда Венгрии уступила в первом матче и стремилась во что бы то ни стало набрать очки во втором поединке. В какие-то моменты сборной Германии повезло, но в целом сказался ее класс. Для первого места в группе немцам достаточно будет сыграть вничью. Матч состоится во Франкфурте-на-Майне на Франкфурт Арене, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТМ 2,5

Швейцария

У болельщиков были опасения за свою команду на турнире, поскольку уж больно непонятно команда Швейцарии провела квалификацию, где изначально была фаворитом, но заняла только второе место, уступив пять очков сборной Румынии. Причем в последних четырех турах швейцарцы не смогли выиграть ни одного поединка — три ничьи и поражение. Чуть лучше обстояли дела в Лиге наций, где «крестоносцы» постоянно играют в Лиге А. На этот раз их соперниками будут испанцы, датчане и сербы. В марте и июне команда хорошо показала себя в товарищеских поединках, за исключением сборной Эстонии играла с довольно крепкими соперниками и ни разу не уступила.

За последние 20 лет все уже привыкли, что команда Швейцарии чаще всего преодолевает групповой этап, что на мировых, что на континентальных первенствах. Мурату Якину, который пришел на пост наставника команды в 2021 году нужно было поддержать реноме команды, которое было при его предшественнике Владимире Петковиче. В Катаре в 2022 году это удалось сделать — третий подряд выход из группы, но не более. Теперь Якину нужно повторить достижение предшественника и на Евро 2020.

В 2021 году «крестоносцы» впервые смогли попасть в восьмерку лучших команд континента. Многое будет зависеть от результата предстоящей игры и от возможного соперника по 1/8 финала. Может так случиться, что с третьего места выйти в плей-офф будет даже выгоднее. В любом случае потенциал футболистов команды позволяет рассчитывать на успех. В матче против сборной Германии предстоит самая серьезная проверка. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Швейцарии.

Чемпионат Европы. 19.06.2024, Шотландия — Швейцария — 1 : 1

Чемпионат Европы. 15.06.2024, Венгрия — Швейцария — 1 : 3

— 1 : Товарищеский. 08.06.2024, Швейцария — Австрия — 1 : 1

Товарищеский. 04.06.2024, Швейцария — Эстония — 4 : 0

— Эстония — : 0 Товарищеский. 26.03.2024, Ирландия — Швейцария — 0 : 1

Факты и цифры

Сборная Швейцарии с 1996 года стала выходить в финальные турниры чемпионата Европы, нынешнее участие шестое, лучшее достижение — четвертьфинал Евро 2020

В рейтинге ФИФА команда находится на 19 позиции, самое высокое место она занимала в августе 1993 года — 3

Лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире стал Зеки Амдуни, на его счету 6 забитых мячей

Лидер среди ассистентов — Джердан Шакири, на его счету 3 результативные передачи

Германия

Сколько было разговоров вокруг игры сборной Германии с того момента, как ее возглавил Юлиан Нагельсманн. Оптимисты говорили, наконец, появился наставник, с которым команда сможет вернуться к былому величию. Скептики утверждали, что сборная может добиться успеха только во главе опытным тренером. Как бы там ни было повод был. Бундесманшафт была освобождена от отбора как хозяйка Евро 2024 и проводила товарищеские матчи.

Первые тревожные звоночки стали звенеть чуть более года назад, когда в пяти подряд поединках немцы не смогли выиграть — четыре поражения и одна результативная ничья с командой Украины. При Нагельсманне дела пошли чуть лучше, но в ноябре 2023 года вновь два поражения от сборных Турции и Австрии. Тренерский штаб продолжил поиски своего рисунка игры. Но главный шаг был сделан в преддверии чемпионата, когда наставник провел переговоры с Тони Кроосом, который на тот момент завершил выступления в сборной.

Тренеру удалось убедить футболиста выступить на Евро 2024, тем более тот провел великолепные сезон в мадридском «Реале». В итоге сборная получила дирижера всей ее игры. В первом матче Кроос начал своими передачами две голевые атаки, и сделал 99 процентов точных передач. Игра команды сразу заиграла новыми красками. Те же скептики продолжили утверждать, мол, все хорошо на фоне условных шотландцев, но что будет против более классных команд. С такой Германии и предстоит сыграть в третьем туре. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием Бундесманшафт.

Чемпионат Европы. 19.06.2014. Германия — Венгрия — 2 : 0

— Венгрия — : 0 Чемпионат Европы. 17.06.2024, Румыния — Украина — 3 : 0

— Украина — : 0 Товарищеский. 07.06.2024, Германия — Греция — 2 : 1

— Греция — : 1 Товарищеский. 03.06.2024, Германия — Украина — 0 : 0

Товарищеский. 26.03.2024, Германия — Нидерланды — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Германии трехкратный чемпион Европы, она становилась им в 1972, 1980 и 1996 годах

В рейтинге ФИФА команда находится на 16 позиции, 1 место она занимала в разные периоды, начиная с 1992 года, времени образования рейтинга

Лучшим бомбардиром команды за всю историю является нападающий Мирослав Клозе, на его счету 71 забитый мяч

Наибольшее количество матчей за сборную провел защитник Лотар Маттеус — 150 игр

История личных встреч сборных Швейцарии и Германии

Географические соседи начали встречаться друг с другом с 1908 года, сборная Швейцарии выиграла в товарищеском поединке со счетом 5 : 3. С тех пор сыграно 52 матча и 46 из них были товарищескими. Четыре раза сборные играли в рамках чемпионатов мира, причем в в 1938 году в 1/8 финала потребовалась переигровка. Во всех случаях немцы были сильнее. Ведут они и по общему количеству побед.

Победы сборной Швейцарии — 9

Победы сборной Германии — 35

Ничьи — 8

Самая крупная победа сборной Швейцарии — 4 : 1

Самая крупная победа сборной Германии — 7 : 1

При таком количестве матчей интересно, что за последние 12 лет сборные Швейцарии и Германии играли только два раза в рамках группового этапа Лиги наций. Жребий свел их в 2020 году. Оба поединка закончились вничью, немцы заняли второе место в группе, швейцарцы оказались третьими. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Лига наций. 13.10.2020, Германия — Швейцария — 3 : 3

Лига наций. 06.09.2020, Швейцария — Германия — 1 : 1

Товарищеский. 26.05.2012, Швейцария — Германия — 5 : 3

— Германия — : 3 Товарищеский. 26.03.2008, Швейцария — Германия — 0 : 4

— 0 : Товарищеский. 06.02.2007, Германия — Швейцария — 3 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Швейцарии и Германии

Перед последним туром расклады в группе А стали совершенно очевидными. Сборная Германии набрала шесть очков и ее устроит ничья, чтобы занять первое место. Сборная Швейцарии на 90 процентов при таком исходе будет второй. Даже в случае поражения сборной Шотландии нужно будет выигрывать у команды Венгрии с преимуществом, минимум, в пять мячей. Но во втором месте кроется большая проблема. В таком случае придется играть с командой занявшей второе место в квартете В, который считается «группой смерти». С большой долей вероятности соперником может стать сборная Испании или Италии. Букмекеры отдают преимущество хозяевам чемпионата. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Швейцарии — 4,85

Ничья — 3,92

Победа сборной Германии — 1,75

Скорее всего, швейцарцы вряд ли будут форсировать события. В первую очередь, они постараются обезопасить свои ворота. Сборной Германии тоже нет никакой необходимости выигрывать во что бы то ни стало. В такой ситуации мы можем стать свидетелями нулевой ничьи или победы Бундесманшафт с минимальным преимуществом.

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