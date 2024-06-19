Нагельсманн о 2:0 с Венгрией: «Германия может быть довольна – мы оправдали ожидания. Во 2-м тайме неплохо контролировали ситуацию»

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча сборной Германии против Венгрии на Евро.

Немцы одержали победу над венграми (2:0) в матче 2-го тура в группе А.

«В целом я доволен. Для начала нужно выиграть такой матч. Ожиданиями команды и болельщиков на стадионе были три очка, и мы их оправдали. Все отдали все силы. Это очень, очень хороший знак.

Я думаю, что во втором тайме мы неплохо контролировали ситуацию. Перед вторым голом мы хорошо справились с соперником и завершили все красивой атакой.

В конце часть команды хотела забить третий гол, а другая – играть на владение мячом. Это было немного дико. Но мы можем быть довольны», – заявил главный тренер сборной Германии Нагельсманн.

Германия первой вышла в плей-офф Евро-2024. Немцы преодолели групповой этап на 5-м чемпионате Европы подряд