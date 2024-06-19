Гюндоган – лучший игрок матча Германии и Венгрии. У хавбека «Барсы» гол и ассист
Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча Германия – Венгрия (2:0).
Капитан сборной Германии получил награду от УЕФА по итогам матча группового этапа Евро-2024. Гюндоган забил и отдал голевую передачу на Джамала Мусиалу.
Точность передач полузащитника «Барселоны» составила 88%. За 84 минуты на поле он пробежал 9,9 км, развив максимальную скорость 29,1 км/ч.
Фото: x.com/EURO2024
Да и человека который капитан одной из сборных фаворитов вряд ли можно назвать недоцененным, все понимают что Гюндоган крут)