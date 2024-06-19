Гюндоган – лучший игрок матча Германии и Венгрии. У хавбека «Барсы» гол и ассист

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Сборная Венгрии по футболу рейтинги Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча Германия – Венгрия (2:0).

Капитан сборной Германии получил награду от УЕФА по итогам матча группового этапа Евро-2024. Гюндоган забил и отдал голевую передачу на Джамала Мусиалу.

Точность передач полузащитника «Барселоны» составила 88%. За 84 минуты на поле он пробежал 9,9 км, развив максимальную скорость 29,1 км/ч.

Фото: x.com/EURO2024

19 комментариев
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Ответ Капибарбер
Пока Барселонцы тащат этот турнир, Гюндоган и Ямал💪💪
Ямал - это полуостров с весьма суровым климатом
+48
-7
+41
Профи и настоящий капитан
+38
-1
+37
В центре полузащиты у сб Германии Кроос и Гюндаган…Мощность зашкаливает
+33
-1
+32
Он не только лучший в этом матче, но и один из лучших на ЧЕ.
+27
-1
+26
Ответ Капибарбер
Пока Барселонцы тащат этот турнир, Гюндоган и Ямал💪💪
Ещё Кристенсен и тер Штеген))
+14
-1
+13
Лидер сборной и лучший игрок на данный момент
+6
-3
+3
Ответ igls54
Ямал - это полуостров с весьма суровым климатом
А Гюндоган - посёлок в Турции.
+4
-1
+3
Ответ M. Shinoda
Самый недооцененный игрок этого Евро. Еще в прошлом матче 3 мяча из 4 создал именно он. Но при этом ни одной статьи про него(
Как по первому туру можно кого то недоценить/переоценить?)
Да и человека который капитан одной из сборных фаворитов вряд ли можно назвать недоцененным, все понимают что Гюндоган крут)
+3
0
+3
Мусиала и Гюндоган были великолепны в этом матче .
+1
0
+1
Ответ Stasinho7
Ещё Кристенсен и тер Штеген))
Ещё Педри с ассистом, а у Криса одна из лучших оценок в команде
+1
0
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По мне Джонатан Та тоже заслужил этой награды, очень надежно сыграл в защите.
0
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Самый недооцененный игрок этого Евро. Еще в прошлом матче 3 мяча из 4 создал именно он. Но при этом ни одной статьи про него(
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Гюндоган - лучший был и в составе Барселоны за весь прошедший сезон - ТОП полузащитник!
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Гюндо топ АПЗ, не понятно почему Хави пытался весь сезон слепить из него опорника и глубинного плеймейкера.. Гюндо плох в обороне но шикарен в атаке, изначально надо был прийти к Крису в опорку ну или надо было из Педри слепить опорника испанец куда более универсален и справился бы с ролью опорника лучше Гюндогана
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Как же его Пеп прокачал, ну не был он таким крутым ы Дортмунде
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Отличный матч провел, а комбинация приведшая к голу просто великолепна.👍
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