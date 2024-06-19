Гюндоган – лучший игрок матча Германии и Венгрии. У хавбека «Барсы» гол и ассист

Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча Германия – Венгрия (2:0).

Капитан сборной получил награду от УЕФА по итогам матча группового этапа . Гюндоган забил и отдал голевую передачу на Джамала Мусиалу.

Точность передач полузащитника «Барселоны» составила 88%. За 84 минуты на поле он пробежал 9,9 км, развив максимальную скорость 29,1 км/ч.

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