Гюндоган набрал 11 фэнтези-очков за матч с Венгрией. У него гол и ассист

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган помог обыграть Венгрию (2:0).

Во 2-м туре Гюндоган набрал 11 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, +1 за сухой матч, а также +2 за то, что провел на поле 60+ минут. Гюндогана заменили на 84-й минуте.

Гюндоган в составе на 2-й тур у 83 (4,15%) фэнтези-менеджеров.

Кай Хавертц, популярность которого перед 2-м туром выросла на наибольшие в составе сборной Германии 5,37% (до 18,19%) был заменен на 58-й минуте без результативных действий – 1 фэнтези-очко.

Следующий матч сборная Германии проведет против Швейцарии 23 июня, этой победой немцы гарантировали себе выход в плей-офф.