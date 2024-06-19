Гюндоган набрал 11 фэнтези-очков за матч с Венгрией. У него гол и ассист

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Фэнтези Илкай Гюндоган Кай Хавертц Футбол

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган помог обыграть Венгрию (2:0).

Во 2-м туре Гюндоган набрал 11 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, +1 за сухой матч, а также +2 за то, что провел на поле 60+ минут. Гюндогана заменили на 84-й минуте.

Гюндоган в составе на 2-й тур у 83 (4,15%) фэнтези-менеджеров.

Кай Хавертц, популярность которого перед 2-м туром выросла на наибольшие в составе сборной Германии 5,37% (до 18,19%) был заменен на 58-й минуте без результативных действий – 1 фэнтези-очко.

Следующий матч сборная Германии проведет против Швейцарии 23 июня, этой победой немцы гарантировали себе выход в плей-офф.

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