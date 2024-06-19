Лалас о критиках: «Пошли они на ###. Когда я на ТВ, то не хочу, чтобы люди переключали канал. Мне плевать, нравлюсь я им или нет, жизнь слишком коротка»

Алекси Лалас нецензурно высказался о критике своей медийной деятельности.

Экс-игрок США, сыгравший почти 100 матчей за сборную, работает в качестве эксперта на телевидении, ведет собственные подкасты и социальные сети. Его высказывания о футболе часто вызывают бурную реакцию болельщиков по всему миру. В рамках последнего сезона фанаты призвали «запретить ему говорить о футболе» после того, как он предсказал лучшей команде финиш в середине таблицы.

Сам Лалас заявил, что не боится негативной реакции фанатов на его мнение.

«Я работаю в развлекательном бизнесе, я выступаю. Когда говоришь об этом, иногда это вызывает отрицательную реакцию. Я ни в коем случае не говорю, что я не могу быть настоящим и искренним. Но я признаю, что то, как именно я говорю, так же важно, как и что я говорю.

Когда я иду на телевидение, я надеваю костюм, и когда загорается красный свет, я не хочу, чтобы люди переключали канал. Мне плевать, нравлюсь я им или нет. Я настолько человечен, насколько это возможно, осознавая, что на телевидении все должно быть масштабнее и смелее.

Жизнь слишком коротка, и пошли они [критики] на ### (к черту – Sports). В конечном счете, я говорю о футболе. Я знаю, что мы невероятно страстно и эмоционально относимся к этим вещам – это то, что мне нравится в спорте. Я стараюсь быть честным, и иногда это получается по-разному, и люди воспринимают это по-разному.

Одно дело в интернете, но совсем другое в обычной жизни. Ко мне подходят люди, которые со мной не согласны, но мы ведем сердечный, цивилизованный и уважительный разговор, даже если мы категорически не согласны по поводу каких-то вещей на футбольном поле и за его пределами», – сказал экс-защитник сборной США The Athletic.