Лалас о дубле Месси «Нэшвиллу»: «Оба гола не были особенными – будь это не Лионель, мы бы подумали: «Да ладно, неважно». Он много лет делал это в «Барсе» и сборной Аргентины – теперь его голы ассоциируются с МЛС»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Алекси Лалас Серджи Бускетс Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Алекси Лалас оценил игру Лионеля Месси в матче против «Нэшвилла».

В матче МЛС в прошлое воскресенье нападающий «Интер Майами» сделал дубль и отдал голевой пас на Серджи Бускетса.

«Он невероятен. Игра была очень интересной, потому что голы, которые он забивал, теперь стали ассоциироваться с МЛС. Он делал это в течение многих лет в составе «Барселоны» и сборной Аргентины, и мы ассоциируем их с этими волшебными моментами.

И все же оба этих гола не были чем-то особенным. Если бы это был не Месси, мы бы подумали: «Да, ладно, неважно, просто пенальти и командная ошибка, которой он все-таки воспользовался».

Но величие заключается в том, что это делает Месси, и он делает это постоянно в составе команды, играющей в розовой форме – каждый раз, когда они выходят на поле, нужно смотреть телевизор. И чаще всего они добиваются успеха. Прямо сейчас Месси находится в бешеной форме, и если бы он продолжал в том же духе, мы бы увидели историю», – сказал бывший защитник сборной США в подкасте State of the Union.

2 комментария
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А у Месси вообще есть особенные голы? Либо с метра в пустые, либо с пенальти. Ни головой, ни правой ногой он играть не умеет, бездарь одним словом. Роналду забивает чем хочешь и как хочешь, хотя да, куда уж нашему Лео Пепси до Великого Криштиану Роналду...
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Гол из за пределых штрафных действительно гол красавец, точно копия ворота псж лч, еще всоставе барселоны. Обиженный наш алонсо чего только нескажет(:
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