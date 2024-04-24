Лалас о дубле Месси «Нэшвиллу»: «Оба гола не были особенными – будь это не Лионель, мы бы подумали: «Да ладно, неважно». Он много лет делал это в «Барсе» и сборной Аргентины – теперь его голы ассоциируются с МЛС»

Алекси Лалас оценил игру Лионеля Месси в матче против «Нэшвилла».

В матче в прошлое воскресенье нападающий « » сделал дубль и отдал голевой пас на .

«Он невероятен. Игра была очень интересной, потому что голы, которые он забивал, теперь стали ассоциироваться с МЛС. Он делал это в течение многих лет в составе «Барселоны» и сборной Аргентины, и мы ассоциируем их с этими волшебными моментами.

И все же оба этих гола не были чем-то особенным. Если бы это был не Месси, мы бы подумали: «Да, ладно, неважно, просто пенальти и командная ошибка, которой он все-таки воспользовался».

Но величие заключается в том, что это делает Месси, и он делает это постоянно в составе команды, играющей в розовой форме – каждый раз, когда они выходят на поле, нужно смотреть телевизор. И чаще всего они добиваются успеха. Прямо сейчас находится в бешеной форме, и если бы он продолжал в том же духе, мы бы увидели историю», – сказал бывший защитник сборной США в подкасте State of the Union.