Матчи Кубка России-2023/24 посетили 1,137 млн человек. Игра «Зенита» и «Спартака» в Петербурге – самая посещаемая

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Футбол

Матчи Кубка России в минувшем сезоне посетили более миллиона болельщиков.

Встречи Фонбет Кубка России в сезоне-2023/24 посетили 1 136 724 человека, сообщает пресс-служба РФС. 

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» в полуфинале Пути РПЛ стал самым посещаемым – с трибун его посмотрели 56 470 человек.

Трофей по итогам сезона получил «Зенит», обыгравший в финале «Балтику». 

По сравнению с прошлым сезоном посещаемость Фонбет Кубка России выросла на 26,2% - тогда на матчи пришли 900 тысяч зрителей. 

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5 комментариев
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Ответ АСтигматизьм
Ну тогда бы уже и средний показатель написали - 6900 чел /матч
Что неплохо с учетом большого количества матчей с участием клубов из низших лиг с маленькими стадионами.
+3
0
+3
Унылая держисраку от Спартака. И это при такой аудитории.
+5
-4
+1
Ну тогда бы уже и средний показатель написали - 6900 чел /матч
+2
-2
0
Надо сделать сравнительный анализ среднего числа зрителей на матчах РПЛ и Пути РПЛ в Кубке. Это что касается фанайди.
+1
-1
0
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