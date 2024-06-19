Матчи Кубка России-2023/24 посетили 1,137 млн человек. Игра «Зенита» и «Спартака» в Петербурге – самая посещаемая
Матчи Кубка России в минувшем сезоне посетили более миллиона болельщиков.
Встречи Фонбет Кубка России в сезоне-2023/24 посетили 1 136 724 человека, сообщает пресс-служба РФС.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» в полуфинале Пути РПЛ стал самым посещаемым – с трибун его посмотрели 56 470 человек.
Трофей по итогам сезона получил «Зенит», обыгравший в финале «Балтику».
По сравнению с прошлым сезоном посещаемость Фонбет Кубка России выросла на 26,2% - тогда на матчи пришли 900 тысяч зрителей.