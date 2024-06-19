«Барса» близка к перепродаже 15% Barça Vision за 40 млн евро. Это позволит клубу избежать ограничений Ла Лиги без новых рычагов и продаж игроков

Теги Барселона Ла Лига трансферы бизнес деньги Футбол

«Барса» близка к сделке, которая позволит ей совершать трансферы без ограничений.

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» в скором времени перепродаст 15% акций Barça Vision, которые принадлежали немецкой компании Libero Football Finance.

В августе 2022 года Libero выкупила часть Barça Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную), но не заплатила часть суммы выкупа. Из-за этого каталонцы обратились в суд и начали искать нового покупателя.

Ожидается, что 15% акций Barça Vision, принадлежавших Libero, будут проданы за 40 млн евро. «Барса» уже находится на этапе рассмотрения контракта и надеется официально оформить соглашение о продаже на следующей неделе. Компания-покупатель не называется.

Благодаря этой продаже «Барселона» сможет завершить финансовый год с прибылью и соблюсти правило 1:1, что позволит клубу тратить все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

В «Барсе» гордятся потенциальной сделкой, потому что смогли уложиться в бюджет без необходимости продавать игроков или активировать новый финансовый рычаг.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Без рычагов😢
+44
-11
+33
Эти 40 млн не пойдут ли на погашение какого-нибудь очередного бонуса или долга для Месси?
+47
-23
+24
Ну хотя бы речь о тех же 15% цифровой медийки, которые уже были проданы - а то сначала прочитал невнимательно, и даже дурно как-то стало. Тут без стёба, если что, я на полном серьёзе. Если уже проданное принесёт больший доход при перепродаже, то, само собой, это необходимо реализовывать.
+20
-4
+16
Ответ Streetbor
создали фиктивную компания и продают свой же воздух, да бы избежать ограничений. Бизнес по барселоновски.
Финансовый эксперт Ла Лиги потянулся
+12
-1
+11
Дааа... В какую же жопу вогнал клуб Бартомеу...
+9
-3
+6
Ответ football.in.kg
Эти 40 млн не пойдут ли на погашение какого-нибудь очередного бонуса или долга для Месси?
пойдет в счёт доходов чтоб добиться снятия ограничений со стороны Ла лиги
+5
-1
+4
Ответ Surviving
ФК Аферист.
Ты с веткой ошибься, это в соседнем Мадриде не благодарите)
+20
-16
+4
Может на этот раз появится платежеспособный покупатель… уже сколько эта история длится… Эти 40 млн очень нужны, нельзя сейчас продавать полезных игроков… не кем будет заменить..
+4
0
+4
Надеюсь в этот раз все сойдётся и Барселона сможет купить хорошего опрника . Состав не плохой и нужно точечное усиление .
+3
-1
+2
Опять для вида кому-то продадут без самой операции / денежных потоков
Зарегают
И обратно заберут, тип не сложилось
+6
-4
+2
БЧК- Змей рычажный- рубишь один рычаг, вырастает другой
+6
-5
+1
Ответ Streetbor
создали фиктивную компания и продают свой же воздух, да бы избежать ограничений. Бизнес по барселоновски.
Идеально
+1
0
+1
Ответ Dimonty
Дааа... В какую же жопу вогнал клуб Бартомеу...
Ее Барто сделал, а сейчас Барса зарабатывает на этом.
+1
0
+1
Ответ Dimonty
И что бы ты делал на месте Лапорты?
на месте Лапорты нужно продавать то, что пока что блестит, то есть молодняк, который выстреливает. И пока за него дают 100 лямов, нужно продавать не думая....и покупать опытных топовых игроков у которых заканчивается контракт, и добротных игроков в районе 30 лет.....тогда команда и сам клуб будут на плаву.
+1
0
+1
Этот тот самый рычаг, который оказался холостым....
0
0
0
Лет через 10 Барселоне нужно будет выкупать обратно
+1
-1
0
Ответ football.in.kg
Эти 40 млн не пойдут ли на погашение какого-нибудь очередного бонуса или долга для Месси?
Нет, все знают, что это скромный игрок которому от клуба ничего не нужно
0
0
0
Ответ King_X
Опять для вида кому-то продадут без самой операции / денежных потоков Зарегают И обратно заберут, тип не сложилось
😂 так и делают уже 2й год
+4
-4
0
Ответ *MVP*
будто Лапорта сейчас делает не это же
И что бы ты делал на месте Лапорты?
+2
-2
0
Ответ Dimonty
И что бы ты делал на месте Лапорты?
я бы не подписывал овердорогие поленья типа Феррана и стариков типа Левандовски, а дал бы поиграть тому составу, что был, 1-2 сезона, учитывая наличие молодежи, о которой сам Лапорта и орет
0
0
0
Ответ *MVP*
я бы не подписывал овердорогие поленья типа Феррана и стариков типа Левандовски, а дал бы поиграть тому составу, что был, 1-2 сезона, учитывая наличие молодежи, о которой сам Лапорта и орет
И скатиться до уровня Бильбао... Найс план 👌
0
0
0
Ответ Dimonty
И скатиться до уровня Бильбао... Найс план 👌
то есть это Ферран, Роке и Левандовски держат Барсу на уровне? ахаха, ну да, без их покупок никак было не обойтись
0
0
0
Ответ ljolik888
Надеюсь в этот раз все сойдётся и Барселона сможет купить хорошего опрника . Состав не плохой и нужно точечное усиление .
Про покупку речи не идёт.
Де йонга продать и купить опорника можно и год назад было, в игре мы без ДЮ абсолютно ничего не потеряли бы что сезон полностью доказал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий