«Барса» близка к перепродаже 15% Barça Vision за 40 млн евро. Это позволит клубу избежать ограничений Ла Лиги без новых рычагов и продаж игроков

«Барса» близка к сделке, которая позволит ей совершать трансферы без ограничений.

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» в скором времени перепродаст 15% акций Barça Vision, которые принадлежали немецкой компании Libero Football Finance.

В августе 2022 года Libero выкупила часть Barça Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную), но не заплатила часть суммы выкупа. Из-за этого каталонцы обратились в суд и начали искать нового покупателя.

Ожидается, что 15% акций Barça Vision, принадлежавших Libero, будут проданы за 40 млн евро. «Барса» уже находится на этапе рассмотрения контракта и надеется официально оформить соглашение о продаже на следующей неделе. Компания-покупатель не называется.

Благодаря этой продаже « » сможет завершить финансовый год с прибылью и соблюсти правило 1:1, что позволит клубу тратить все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

В «Барсе» гордятся потенциальной сделкой, потому что смогли уложиться в бюджет без необходимости продавать игроков или активировать новый финансовый рычаг.