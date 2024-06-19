Нагельсманн о Кроосе: «Он все еще в топ-3 мира среди тех, кто находит игроков между линиями. Думаю, план Венгрии против него будет лучше, чем у шотландцев, но Тони достаточно умен, чтобы найти решения»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн считает, что Тони Кроос входит в топ-3 распасовщиков мира .

Сегодня сборная Германии проведет второй матч на Евро-2024 против Венгрии. В первой игре немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1.

«Он все еще один из трех лучших футболистов в мире среди тех, кто способен находить игроков между линиями в лучших позициях, создавая моменты для команды. Я думаю, что он будет делать это и сегодня.

Против него не так просто защищаться. Думаю, план Венгрии в том, как защищаться против него, будет немного лучше, чем у шотландцев. Но Тони достаточно умен и сообразителен, чтобы находить решения, он окажет большое влияние», – сказал главный тренер сборной Германии.

Ранее 34-летний Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тони, на мой взгляд, вообще ТОП-3 мира в этом сезоне, чего мелочиться.

Очень хочется, чтобы он смог пройти по турнирной сетке как можно дальше и получил свой заслуженный ЗМ 🤝🏻
+5
0
+5
Как он элегантно сказал, что шотландцы бездари
+2
-1
+1
Ответ Bazilic
Безумно уважаю и люблю Крооса, но вам не кажется, что пошел какой-то нездоровый пиар?
это нормально- его преступно недооценивали 12 лет, сейчас последний танец- когда, если не сейчас
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий