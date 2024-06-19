Нагельсманн о Кроосе: «Он все еще в топ-3 мира среди тех, кто находит игроков между линиями. Думаю, план Венгрии против него будет лучше, чем у шотландцев, но Тони достаточно умен, чтобы найти решения»
Юлиан Нагельсманн считает, что Тони Кроос входит в топ-3 распасовщиков мира .
Сегодня сборная Германии проведет второй матч на Евро-2024 против Венгрии. В первой игре немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1.
«Он все еще один из трех лучших футболистов в мире среди тех, кто способен находить игроков между линиями в лучших позициях, создавая моменты для команды. Я думаю, что он будет делать это и сегодня.
Против него не так просто защищаться. Думаю, план Венгрии в том, как защищаться против него, будет немного лучше, чем у шотландцев. Но Тони достаточно умен и сообразителен, чтобы находить решения, он окажет большое влияние», – сказал главный тренер сборной Германии.
Ранее 34-летний Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.
Очень хочется, чтобы он смог пройти по турнирной сетке как можно дальше и получил свой заслуженный ЗМ 🤝🏻