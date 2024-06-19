Нагельсманн о Кроосе: «Он все еще в топ-3 мира среди тех, кто находит игроков между линиями. Думаю, план Венгрии против него будет лучше, чем у шотландцев, но Тони достаточно умен, чтобы найти решения»

Юлиан Нагельсманн считает, что Тони Кроос входит в топ-3 распасовщиков мира .

Сегодня сборная Германии проведет второй матч на против Венгрии. В первой игре немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1.

«Он все еще один из трех лучших футболистов в мире среди тех, кто способен находить игроков между линиями в лучших позициях, создавая моменты для команды. Я думаю, что он будет делать это и сегодня.

Против него не так просто защищаться. Думаю, план Венгрии в том, как защищаться против него, будет немного лучше, чем у шотландцев. Но Тони достаточно умен и сообразителен, чтобы находить решения, он окажет большое влияние», – сказал главный тренер сборной .

Ранее 34-летний объявил о завершении карьеры после Евро.