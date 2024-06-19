Мартинес о 2:1 с Чехией: «Дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Португалия верила и проявила характер. Мы заставили соперника глубоко обороняться»
Роберто Мартинес доволен проявленным в матче с Чехией боевым духом португальцев.
«В футболе бывает так, что если команда борется, то у нее все складывается хорошо. У сборной Чехии было много проблем с тем, чтобы контролировать игру. Они не хотели этого, но наши действия вынудили их обороняться глубоко.
Сегодня дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Мы впервые одержали волевую победу. Мы верили и проявили потрясающий характер. Команда продемонстрировала то, что жизненно важно для проявления своего таланта и побед.
У нас было 13 угловых, у Чехии – 0. Если команда забивает первой, в итоге голов может быть 3 или 4. И мне понравился наш характер, понравилась стойкость.
Атмосфера была потрясающей, наши фанаты не заслуживали поражения», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью SportTV.