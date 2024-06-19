Мартинес о 2:1 с Чехией: «Дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Португалия верила и проявила характер. Мы заставили соперника глубоко обороняться»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес доволен проявленным в матче с Чехией боевым духом португальцев.

«В футболе бывает так, что если команда борется, то у нее все складывается хорошо. У сборной Чехии было много проблем с тем, чтобы контролировать игру. Они не хотели этого, но наши действия вынудили их обороняться глубоко.

Сегодня дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Мы впервые одержали волевую победу. Мы верили и проявили потрясающий характер. Команда продемонстрировала то, что жизненно важно для проявления своего таланта и побед.

У нас было 13 угловых, у Чехии – 0. Если команда забивает первой, в итоге голов может быть 3 или 4. И мне понравился наш характер, понравилась стойкость.

Атмосфера была потрясающей, наши фанаты не заслуживали поражения», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью SportTV.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Капибарбер
Вы заставили? 🤔 Это была тактика Чехии на этот матч, но приписать к своим заслугам нужно 🤡
Поставил на Чехию что ли?
+1
0
+1
дело было не в бобине))
0
0
0
Я бы скорее обвинил бы ливень, который как из ведра лил. Для таких техничных сборных это проблема
0
0
0
Дело было не в бабине...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий