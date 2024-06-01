«Челси» интересен Мамардашвили. На Кепу не рассчитывают: надеются продать, но возможна и аренда

Теги Челси премьер-лига Англия Валенсия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Георгий Мамардашвили Габриэль Слонина Филип Йоргенсен Футбол

«Челси» интересен вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Лондонский клуб сохраняет интерес к 23-летнему вратарю сборной Грузии, пишет Football London.

В ходе предстоящего трансферного окна «Челси», который минувшим летом купил Джордже Петровича и Роберта Санчеса, вновь ищет вратаря. Мамардашвили уже некоторое время нравится лондонцам.

Клуб направлял скаутов во второй половине сезона-2022/23 – они наблюдали за несколькими футболистами, в число которых вошел и Мамардашвили. Скаутов «Челси» «сильно впечатлила» игра Георгия в матче против «Реала», который состоялся в мае прошлого года. Тогда «Валенсия» победила со счетом 1:0.

Еще один вариант для «Челси» – 22-летний Филип Йоргенсен из «Вильярреала». Недавно лондонцы общались с представителями вратаря, чтобы выяснить, заинтересован ли он в переходе.

Вероятно, летом из «Челси» уйдет Кепа Аррисабалага, который нынешний сезон провел на правах аренды в «Реале». Лондонский клуб надеется, что сможет продать вратаря. Однако в прошлом этого сделать не удалось из-за высоких требований Кепы по зарплате. Возможна еще одна аренда.

Габриэль Слонина вернется из аренды в бельгийском «Эйпене». После этого его, вероятно, ждет еще одна аренда.

В минувшем сезоне Мамардашвили провел 37 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге (13 из них – на ноль) и пропустил 41 гол. Его статистику можно найти здесь.

На счету Йоргенсена 37 матчей за «Вильярреал» (6 – на ноль), в которых команда пропустила 64 мяч. Показатели вратаря, который еще не играл за сборную Дании, доступны по ссылке.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Кино Музыка
Такое чувство, что у Грузии приличная сборная.
У Грузии очень сильная сборная, они могут выйти из группы на Евро
+13
-1
+12
Даже не ожидал что Кепе уже почти 30 лет. До сих пор думал, что он «молодой, подающий надежды»
+11
0
+11
На Кепу не рассчитывают, потому что уже договорились с Мареской.
+5
-1
+4
Ответ Владислав Сабельников
Даже не ожидал что Кепе уже почти 30 лет. До сих пор думал, что он «молодой, подающий надежды»
Средний вратарь как оказалось, раз его даже 120 летний косячник Кабальеро вытесняет из основы.
+3
-1
+2
Такое чувство, что у Грузии приличная сборная.
+4
-3
+1
Ответ TrueGooner
У них ещё чернокожий кипер был, не помню имя, при Лэмпарде пришел. Его продали, что ли?
Эдуар Менди уже давно в Саудовской Аравии деньги шейхов гребет 😎
+1
0
+1
После того как он отказался меняться в матче кубка Англии несколько лет назад, он по сути завершил свою карьеру. Помимо того что он и так был не совсем стабильный, так всем стало ясно что он ещё и не управляемый. Теперь будет сидеть на банке в Челси пока контракт не закончится.
+1
0
+1
Хрен редьки не слаще, прокомментировал Геннадий Орлов замену Кепы Аррисабалаги на Георгия Мамардашвили!
+2
-1
+1
Прочитал Марадишвили и подумал Боули пообщался с Рангником
0
0
0
Тут напрашивается обмен Кепы на Лунина с доплатой
0
0
0
Ответ corazon blanco
Так возвращается главный тренер- вратарь из Мадрида. Хотя конечно Челси безусловно нужен вратарь. Петрович и Лопес не уровень такого клуба.
Лунин идеально подошёл бы Челси
+1
-1
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Лунин идеально подошёл бы Челси
Да, реально Лунин отличный вариант. Да , и не откажет. Зачем ему сидеть на скамейке и ждать когда же Куртуа получить травму.
0
0
0
Ответ Бахти 86
Да, реально Лунин отличный вариант. Да , и не откажет. Зачем ему сидеть на скамейке и ждать когда же Куртуа получить травму.
Верно, но и опасения на счёт его трансфера тоже есть, мало ли вдруг он уверенность растеряет после того, как он узнал что Куртуа поставят в ворота на финал ЛЧ.
0
0
0
Для чего? Если берёте вратаря, то берите опытного игрока, а какой смысл ещё одного юнца при наличии Петровича и Санчеса?
0
0
0
Кепка конечно обзырянился с реалом. В итоге Челси теперь будет его катать по арендам
0
0
0
Челси в последнее время интересны почти все игроки, которые находятся не в структуре клуба.
+2
-2
0
Ответ Born is the King
Кепка конечно обзырянился с реалом. В итоге Челси теперь будет его катать по арендам
Ну как сказать ,чел выиграл чемпионат Испании ,сыграл за реал 20 матчей ,может сегодня взять второй кубок ЛЧ ,зарплата хорошая на 80 штук в неделю от Челси
+1
-1
0
Ответ Ashan Sorokin
Ну как сказать ,чел выиграл чемпионат Испании ,сыграл за реал 20 матчей ,может сегодня взять второй кубок ЛЧ ,зарплата хорошая на 80 штук в неделю от Челси
Он сыграл 20 матчей, потому что его изначально брали на подмену как основного. В итоге Кепа проиграл Лунину, добил свою карьеру и основным в топ-клубе уже точно не будет.
И это вопрос не про деньги или трофеи, а про амбиции — Кепа семилетним дорогим контрактом с Челси обеспечил себя и своих потомков, а сейчас может поехать доить арабов, но пик его карьеры остался где-то пять лет назад в плей-офф ЛЕ. И вспоминаться Аррисабалага будет как эпичный провал трансферной селекции Челси.
0
0
0
Ответ Spaten
Хрен редьки не слаще, прокомментировал Геннадий Орлов замену Кепы Аррисабалаги на Георгия Мамардашвили!
В Ла лиге Жора отлично играет . Один из лидеров по сейвам
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий