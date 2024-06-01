«Челси» интересен Мамардашвили. На Кепу не рассчитывают: надеются продать, но возможна и аренда

«Челси» интересен вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Лондонский клуб сохраняет интерес к 23-летнему вратарю сборной Грузии, пишет Football London.

В ходе предстоящего трансферного окна «Челси», который минувшим летом купил Джордже Петровича и Роберта Санчеса, вновь ищет вратаря. Мамардашвили уже некоторое время нравится лондонцам.

Клуб направлял скаутов во второй половине сезона-2022/23 – они наблюдали за несколькими футболистами, в число которых вошел и Мамардашвили. Скаутов «Челси» «сильно впечатлила» игра в матче против « », который состоялся в мае прошлого года. Тогда « » победила со счетом 1:0.

Еще один вариант для «Челси» – 22-летний из «Вильярреала». Недавно лондонцы общались с представителями вратаря, чтобы выяснить, заинтересован ли он в переходе.

Вероятно, летом из « » уйдет Кепа Аррисабалага, который нынешний сезон провел на правах аренды в «Реале». Лондонский клуб надеется, что сможет продать вратаря. Однако в прошлом этого сделать не удалось из-за высоких требований Кепы по зарплате. Возможна еще одна аренда.

Габриэль Слонина вернется из аренды в бельгийском «Эйпене». После этого его, вероятно, ждет еще одна аренда.

В минувшем сезоне Мамардашвили провел 37 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге (13 из них – на ноль) и пропустил 41 гол. Его статистику можно найти здесь.

На счету Йоргенсена 37 матчей за «Вильярреал» (6 – на ноль), в которых команда пропустила 64 мяч. Показатели вратаря, который еще не играл за сборную Дании, доступны по ссылке.