Глава компании «Объединенные пивоварни» о пиве на стадионах: «Сегодня люди зачастую делают выбор в пользу трансляций в баре. Мы хотим, чтобы они стали активнее ходить на стадионы»

Теги премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA Р-Спорт алкоголь и спорт Футбол

Глава компании «Объединенные пивоварни» высказался о продаже пива на стадионах.

«Я пока не вижу причин, почему это невозможно. Популяризация спорта происходит, в том числе, через его живой просмотр. Ни одна картинка на экране не передаст той атмосферы, которая царит на стадионе.

Но сегодня люди зачастую делают выбор в пользу трансляций в баре, где как раз продается пиво. Мы же хотим, чтобы люди начали активнее ходить на стадионы», – сказал президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев.

Он напомнил, что во время ЧМ-2018 ограничения временно снимались. Главной задачей этого эксперимента было оценить, насколько безопасен возврат к продаже пива на стадионах. В результате не было зафиксировано ни одного происшествия, связанного с алкогольным опьянением.

Дурдыев также подчеркнул, что в других странах любое спортивное событие – это, по сути, шоу, которое невозможно без спонсоров, и такой подход можно применить в России.

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20 комментариев
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В баре не требуется собачий паспорт 😎
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Ну ещё барайди ввести надо и домайди, чтобы на стадионы люди пошли....
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Что ещё может сказать человек в этой должности, заинтересованный в получении прибыли? Ещё очередь лоббистов во власти потирает руки...
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Я знаю рецепт, как привлечь людей на стадионы: берём фануйди и выкидываем в мусорку. Даже пиво не понадобится.
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Кто эти люди, что РПЛ в барах смотрят.
Давно уже вымер вид.
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Вот просто ради эксперимента: проведите начало сезона (месяц хоты бы) без фан-уйди и с продажей пива. Что-то мне подсказывает, что кол-во зрителей резко увеличится и вряд ли на стадионах начнутся беспорядки (ну только если одновременно ОМОН на стадионы опять не запустят)
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Ответ angry horse
В баре не требуется собачий паспорт 😎
Да и в целом поприятнее, если холодно - включат отопление, если жарко - кондей, не закладываешь 2 часа на дорогу и прохождение кордонов, выбор блюд лучше(да и дешевле) и самое главное, что можно попросить переключить Ахмат - Оренбург на Ливерпуль - Ман.Сити 😎
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Мне всегда нравилась супер способность отечественного чиновника (может, не только отечественного) моментально что-то безобидное запретить, а потом долгие годы обсуждать возвращение этого, взвешивая тонны «за» и «против», опасаясь апокалипсиса и дебоша с оторванными табуретками.
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Мочу надо кому то продавать
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пиво на стадионах разрешить
фан айди отменить

и посещаемость раза в полтора увеличится
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По сути - давно пора разрешить пиво.
Через год-два будет понятно - можно это в России или нет.
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заеб.....ся я за этой свинотенью мусор и банки повсюду убирать, все не напьются никак, потом банки во все стороны.
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Не вижу ничего плохого, если разрешат на стадионы проносить пиво, водку, можно коньяк и кальяны. А если разрешат проносить травматы, биты и ножи, то будет весело не только на поле, но еще и на трибунах.
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научитесь сначала за собой мочу смывать в сортирах, потом о пиве разговаривайте.
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Ответ Вячеслав Припузов
Что ещё может сказать человек в этой должности, заинтересованный в получении прибыли? Ещё очередь лоббистов во власти потирает руки...
так он же вроде прямым текстом и сказал - прибыль у него в любом случае будет, как бизнесмену ему всё равно
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Ответ Доктор Верховцев
Мне всегда нравилась супер способность отечественного чиновника (может, не только отечественного) моментально что-то безобидное запретить, а потом долгие годы обсуждать возвращение этого, взвешивая тонны «за» и «против», опасаясь апокалипсиса и дебоша с оторванными табуретками.
еще и прикрываться заботой о людях все время
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Ответ alex-fanat-cska
Пиво давно прессуют, чтоб не вытесняло водку. Народ мрёт, зато водочное бабло льется рекой: "За последние 10 лет водка стала доступнее почти в два раза. Так получилось из-за непоследовательной антиалкогольной политики Россия — одна из самых пьющих стран в мире. При этом водка с каждым годом становится все доступнее. В 2014 году на одну среднюю зарплату можно было купить 59 литров водки, в 2021 — 89, а в 2023 — уже 105."
как мне нравятся мифы про самую пьющую Россию )
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Ответ alex-fanat-cska
Пиво давно прессуют, чтоб не вытесняло водку. Народ мрёт, зато водочное бабло льется рекой: "За последние 10 лет водка стала доступнее почти в два раза. Так получилось из-за непоследовательной антиалкогольной политики Россия — одна из самых пьющих стран в мире. При этом водка с каждым годом становится все доступнее. В 2014 году на одну среднюю зарплату можно было купить 59 литров водки, в 2021 — 89, а в 2023 — уже 105."
У нас в городе на одну среднюю зарплату можно купить абонемент в хороший фитнес центра на 2 года, с доступом к бассейну и хамаму, 100 посещений в год:)) Каждый сам выбирает для себя либо в своей блевотине валяться и водяру жрать, либо заняться чем-то полезным:))
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