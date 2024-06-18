Глава компании «Объединенные пивоварни» о пиве на стадионах: «Сегодня люди зачастую делают выбор в пользу трансляций в баре. Мы хотим, чтобы они стали активнее ходить на стадионы»

Глава компании «Объединенные пивоварни» высказался о продаже пива на стадионах.

«Я пока не вижу причин, почему это невозможно. Популяризация спорта происходит, в том числе, через его живой просмотр. Ни одна картинка на экране не передаст той атмосферы, которая царит на стадионе.

Но сегодня люди зачастую делают выбор в пользу трансляций в баре, где как раз продается пиво. Мы же хотим, чтобы люди начали активнее ходить на стадионы», – сказал президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев.

Он напомнил, что во время ограничения временно снимались. Главной задачей этого эксперимента было оценить, насколько безопасен возврат к продаже пива на стадионах. В результате не было зафиксировано ни одного происшествия, связанного с алкогольным опьянением.

Дурдыев также подчеркнул, что в других странах любое спортивное событие – это, по сути, шоу, которое невозможно без спонсоров, и такой подход можно применить в России.