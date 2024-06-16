Тренер Польши об 1:2 с Нидерландами: «Нам не хватило качества в решающие моменты. Я сказал команде, что мы не свернем со своего пути»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Михал Пробеж Футбол

Михал Пробеж высказался после поражения Польши от Нидерландов на Евро-2024 (1:2).

«Мы должны продолжать работать. Не то чтобы я кого-то винил. Я не собираюсь бичевать игроков. Нам не хватило качества в решающие моменты.

В матче были разные фазы. Были моменты, когда мы были опасны, но были отрезки, где легко теряли мяч. В частности, мы не закрывали Аке.

Однако мы спокойно к этому относимся. Важно, что с самого начала мы играли агрессивно с высоким прессингом. Порой нам не хватало хитрости.

Надо сказать, что у нас действительно были хорошие моменты. После замен мы дольше удерживали мяч и смогли загнать Нидерланды в оборону. Жаль, что не удалось удержать ничью. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не отступим от этого пути.

Мы изучали последние матчи и хотели контролировать мяч. То, что происходило сегодня, также вопрос выхода на Евро. Нам удалось подстегнуть команду заменами.

В раздевалке мы сказали, что неважно, с кем мы играем, мы хотим научиться играть агрессивно. Нам не хватило самого важного – очков. Я сказал команде, что мы не свернем со своего пути», – сказал после матча в интервью TVP Sport главный тренер сборной Польши Михал Пробеж.

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7 комментариев
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Поляки показали достойный футбол, и, по моему мнению, были лучше. Удачи им с Австрией!
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Ответ Vlad Zhadejko
Поляки показали достойный футбол, и, по моему мнению, были лучше. Удачи им с Австрией!
Ну если смотреть матч со второго тайма, то лучше они, пожалуй, не были, но и хуже, наверное, тоже.
А если смотреть матч с самого начала, то это просто смешно, что поляки смотрелись лучше. Голландцы могли уходить в раздевалку с преимуществом мяча эдак в 2, и это отнюдь не при условии всех реализованных моментов, в фантастику вдаваться не намерен. Ну и дальше уже спокойнее контролировать ход встречи.
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Удивительно,но поляки очень достойно смотрелись
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Польша норм играла. Не стушевалась. Форварда не хватало явно, но и так могли затащить очки по такой игре
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Пока путь неплохой из евро)
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