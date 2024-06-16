Куман про 2:1 с Польшей: «Тяжелая, но заслуженная победа. Счет должен был быть 3:1 или 4:1, но создавать моменты это одно, а реализовывать их – совсем другое»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Польши по футболу Евро-2024 Ваут Вегорст Дониэлл Мален Коди Гакпо Тейани Рейндерс Джереми Фримпонг Футбол

Роналд Куман прокомментировал победу Нидерландов над Польшей (2:1).

«В течение часа мы играли очень хорошо, могли создать много моментов. Мы пропустили из-за ошибки в обороне при выполнении стандартного положения. Этот аспект необходимо улучшить.

Счет должен был быть 3:1 или 4:1 [в пользу Нидерландов], но потом, как видите, стало сложнее. Я не знаю, сколько у нас было моментов. У Германии было два шанса, и они забили два гола, а мы создали пять моментов и реализовали один. Создавать моменты – это одно дело, а реализовывать их – совсем другое.

Были положительные моменты, но в то же время многое можно улучшить. Например, использование пространства. На левом фланге было много возможностей, но мы ими не воспользовались. Тейани Рейдерс дважды мог выйти один на один, если бы наши передачи проходили».

О составе сборной

«Я всегда думаю о том, чтобы выпустить Ваута [Вегорста], потому что он и раньше играл важную роль и забивал победные голы. Можно также выпускать Ваута вместе с Мемфисом [Депаем]. Он игрок другого типа, агрессивный и физически сильный.

Я думаю, что Коди Гакпо сыграл очень хорошо, но все равно хочется привлечь свежих игроков, обладающих скоростью. Джереми [Фримпонг] и Дониэлл [Мален] тоже со всем справились. Это была тяжелая, но более чем заслуженная победа», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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10 комментариев
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Куману надо убирать баскетболиста Депая из старта. Мемфис провел ужасный матч.
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Когда на острие Депай - дело пахнет керосином
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Как раз 2-1 это и есть закономерный счёт. После перерыва вместо того, чтобы усилить давление начали пешком ходить.
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Респект нидерландам! Выиграли и это самое главное!
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Я конечно первый тайм не смотрел , но во втором Польша была лучше и острее
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Депай обычно неплохо себя проявляет, выйдя на замену. Именно со скамейки он обычно и приносит пользу.
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Не ожидал от поляков совсем ничего, а они в итоге неплохо так поборолись.
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После 1:1 перестали остро атаковать, ляхи могли и второй забить.
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Куман: это Вам не пальцем в носу ковырять!
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Ответ NartApsua
Депай обычно неплохо себя проявляет, выйдя на замену. Именно со скамейки он обычно и приносит пользу.
Ты про клуб, наверное. В сборной он и не знает особо, что такое выходить со скамейки. Ну знал когда-то давным-давно, забыл уж, наверное. В сборной он много чего сделал со старта, голов-то море, и прочей пользы немало, но в решающие моменты человек подсдувается (а иногда и откровенно плох). Впрочем, это касается большинства игроков сборной последнего времени.
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