Словения – Сербия, 20.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Словении сыграет с Сербией, в матче квартета C. Встреча пройдет в четверг, 20 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Альянц Арене» в Мюнхене.
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Сборная Словении
Словенская команда отобралась на ЕВРО-2024, благодаря успешному выступлению в квалификации, где заняла 2 строчку в таблице группы H. И набрали они 22 балла в 10 турах, столько же, как и датчане. Но скандинавы за счет лучших результатов в личных встречах оказались выше в таблице.
Сборная Словении в текущем турнире является одним из самых главных аутсайдеров, в том числе и в своей группе С, где помимо них еще Дания, Англия и Сербия. Первый тур можно для команды назвать удачным, все же удалось вырвать 1 очко в матче с крепкой Данией. На гол датчан в начале встречи, словенцы ответили своим в концовке. Но все же в этой встрече датчане выглядели чуть более выразительнее, но не смогли удержать победный счет. Много решится для команды в предстоящем матче с сербами, с которыми будет вполне по силам побороться за победу. А вот уже в заключительном туре в игре с англичанами будет очень сложно раздобыть очки и поэтому нужно будет включиться команде по полной.
Сборная Сербии
Сборная Сербии попала в основную часть турнира ЕВРО-2024 за счет занятой 2 строчки в группе G отборочного турнира. Там они зарубились за эту позицию с Черногорией, но преуспели, обогнав их по итогу на 3 очка. А вот от лидирующей Венгрии они отстали на 4 балла и уступили в двух матчах с одинаковым счетом (1:2).
Текущий главный турнир ЕВРО-2024 для команды начался неудачно, в первом туре они уступили сборной Англии (0:1). Причем это было довольно равная игра, с небольшим количеством опасных голевых моментов. Если бы не быстрый пропущенный мяч в первом тайме, мы бы увидели вязкий ничейный результат.
Во втором туре уже будет многое решаться в расстановке сил в группе и сербам обязательно нужны 3 очка, чтобы остаться в гонке за трофеем и иметь шансы перед последни решающим туром попасть в плей-офф.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Словения – Сербия
Сборная Сербии является фаворитом предстоящей встречи со Словенией. Сербская команда, несмотря на поражение от англичан в стартовом туре, будет до последнего биться за право выйти в плей-офф турнира.
Команды в истории очных противостояний встречались 4 раза и по разу побеждали, при этом 2 раза расходились в мировую. Два последних поединка они провели в июне 2022 года в рамках Лиги Наций УЕФА и тогда сербы одержали сначала крупную победу (4:1), а в ответном матче сыграли вничью (2:2).
Букмекерские конторы в этом матче отдают предпочтение сербской сборной и дают на них приличный коэффициент чуть больше чем 1.80. А вот заключив пари на викторию словенцев, можно поднять денег более чем в 4 раза чем сумма ставки.
Неплохим вариантом для ставки здесь будет событие ОЗ (да), на которое дают хороший кэф в среднем в различных БК около 1.90, тем более что в двух последних встречах обе команды отличались голом..
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 1
|
Ф2 -1
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
4.60
|
3.60
|
1.87
|
2.01
|
1.77
|
1.50
|
2.55
|
1.85
|
1.90
|
Fonbet
|
4.80
|
3.70
|
1.80
|
2.00
|
1.82
|
1.55
|
2.45
|
1.92
|
1.90
|
Liga Stavok
|
4.60
|
3.60
|
1.87
|
2.01
|
1.77
|
1.50
|
2.55
|
1.85
|
1.90
|
BetBoom
|
4.80
|
3.70
|
1.80
|
2.00
|
1.82
|
1.55
|
2.45
|
1.92
|
1.90
|
Olimpbet
|
4.77
|
3.70
|
1.82
|
2.00
|
1.84
|
1.56
|
2.48
|
1.96
|
1.87
- Дата проведения
- 20 июня, 16.00, «Альянц-Арена»
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