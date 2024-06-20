Словения – Сербия, 20.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Словении сыграет с Сербией, в матче квартета C. Встреча пройдет в четверг, 20 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Альянц Арене» в Мюнхене.

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Сборная Словении

Словенская команда отобралась на ЕВРО-2024, благодаря успешному выступлению в квалификации, где заняла 2 строчку в таблице группы H. И набрали они 22 балла в 10 турах, столько же, как и датчане. Но скандинавы за счет лучших результатов в личных встречах оказались выше в таблице.

Сборная Словении в текущем турнире является одним из самых главных аутсайдеров, в том числе и в своей группе С, где помимо них еще Дания, Англия и Сербия. Первый тур можно для команды назвать удачным, все же удалось вырвать 1 очко в матче с крепкой Данией. На гол датчан в начале встречи, словенцы ответили своим в концовке. Но все же в этой встрече датчане выглядели чуть более выразительнее, но не смогли удержать победный счет. Много решится для команды в предстоящем матче с сербами, с которыми будет вполне по силам побороться за победу. А вот уже в заключительном туре в игре с англичанами будет очень сложно раздобыть очки и поэтому нужно будет включиться команде по полной.

Сборная Сербии

Сборная Сербии попала в основную часть турнира ЕВРО-2024 за счет занятой 2 строчки в группе G отборочного турнира. Там они зарубились за эту позицию с Черногорией, но преуспели, обогнав их по итогу на 3 очка. А вот от лидирующей Венгрии они отстали на 4 балла и уступили в двух матчах с одинаковым счетом (1:2).

Текущий главный турнир ЕВРО-2024 для команды начался неудачно, в первом туре они уступили сборной Англии (0:1). Причем это было довольно равная игра, с небольшим количеством опасных голевых моментов. Если бы не быстрый пропущенный мяч в первом тайме, мы бы увидели вязкий ничейный результат.

Во втором туре уже будет многое решаться в расстановке сил в группе и сербам обязательно нужны 3 очка, чтобы остаться в гонке за трофеем и иметь шансы перед последни решающим туром попасть в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Словения – Сербия

Сборная Сербии является фаворитом предстоящей встречи со Словенией. Сербская команда, несмотря на поражение от англичан в стартовом туре, будет до последнего биться за право выйти в плей-офф турнира.

Команды в истории очных противостояний встречались 4 раза и по разу побеждали, при этом 2 раза расходились в мировую. Два последних поединка они провели в июне 2022 года в рамках Лиги Наций УЕФА и тогда сербы одержали сначала крупную победу (4:1), а в ответном матче сыграли вничью (2:2).

Букмекерские конторы в этом матче отдают предпочтение сербской сборной и дают на них приличный коэффициент чуть больше чем 1.80. А вот заключив пари на викторию словенцев, можно поднять денег более чем в 4 раза чем сумма ставки.

Неплохим вариантом для ставки здесь будет событие ОЗ (да), на которое дают хороший кэф в среднем в различных БК около 1.90, тем более что в двух последних встречах обе команды отличались голом..

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 1 Ф2 -1 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 4.60 3.60 1.87 2.01 1.77 1.50 2.55 1.85 1.90 Fonbet 4.80 3.70 1.80 2.00 1.82 1.55 2.45 1.92 1.90 Liga Stavok 4.60 3.60 1.87 2.01 1.77 1.50 2.55 1.85 1.90 BetBoom 4.80 3.70 1.80 2.00 1.82 1.55 2.45 1.92 1.90 Olimpbet 4.77 3.70 1.82 2.00 1.84 1.56 2.48 1.96 1.87

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