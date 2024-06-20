Словения — Сербия, 20.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

20 июня пройдет матч второго тура чемпионата Европы Словения — Сербия. Соперники представляют квартет C. Игра пройдет в Мюнхене на поле стадиона «Альянц Арена». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Словении

Словения успешно сыграла в первом матче чемпионата Европы за последние 20 лет. Команда взяла одно очко в противостоянии с Данией. Последние на Евро 2020 дошли до полуфинала турнира.

Словении пришлось отыгрываться по ходу встречи. Дания реализовала аут. До Кристиана Эриксена мяч доставили в два касания, и он точно пробил мимо Яна Облака. Словения в первом тайме ни разу не попала в створ, но после перерыва стала чаще контролировать мяч. К голу привела затяжная атака. Сперва Беньямин Шешко пробил в штангу и заработал угловой. Со стандарта голом отметился Ярик Янжа на 77 минуте. Янжа забил дальним ударом. Аналогично словенцы разыгрывали угловые в первом тайме.

По итогам встречи показатель xG 1,72:1,14 в пользу Дании. По ударам по воротам у датчан небольшое преимущество 14:13 и лидерство 4:1 по ударам в створ.

Сборная Сербии

Дебютный чемпионат Европы для Сербии стартовал неудачно. Первым соперником стал финалист последнего Евро — сборная Англии. Справиться с самой дорогой сборной турнира не получилось. Поражение с минимальным счетом 0:1.

Сербия пропустила в дебюте первого тайма. На 13 минуте Джуд Беллингем переиграл защитника сербской сборной и из центра штрафной точно пробил головой. Голевая передача на счету Букайо Сака.

Команды совместно создали моментов менее чем на гол. Показатель xG 0,54:0,2 в пользу английской сборной. Всего соперники нанесли 12 ударов по воротам — 6:6. По ударам в створ впереди Англия 3:2. Под вопросом участие в следующем матче Филипа Костича. Он был заменен в концовке первого тайма из-за травмы.

Прогноз на матч Евро-2024 Словения — Сербия

Сербия получили статус фаворита матча. Букмекер Winline предлагают следующие котировки на основной исход и результативность встречи:

победа Словении — 4,50;

ничья — 3,50;

победа Сербии — 1,90;

ТБ2,5 — 2,04;

ТМ2,5 — 1,83.

В результатах команд можно выделить следующие тренды. В 4 играх Словения забивает во втором тайме, Словения выиграла 5 из 7 последних игра. В 3 играх сборной Словении голами отметились оба соперника. У сборной Сербии пропущены голы в 7 играх подряд.

Обе команды изначально шли главными претендентами на третье место. После ничьей Словении с Данией, победитель матча имеет все шансы побороться за прямой выход в плей-офф. Датчане играют с Англией и могут вновь потерять очки. Сербия считается фаворитом игры, но Словения показала, что умеет прибавлять по ходу игры. Сербская команда в игре с Англией второй тайм провела сильнее. Учитывая важность встречи и тренд на усиление после перерыва, для ставки на игру можно выбрать гол во втором тайме. Интересно выглядит ставка на гол сборной Словении. Коэффициенты на эти исходы 1,26 и 1,54.

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