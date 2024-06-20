Сборная Словении – сборная Сербии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 20 июня
В четверг, 20 июня, сыграют сборная Словении и сборная Сербии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽
- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Словении – сборная Сербии
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Словении
- Словения – Дания : 0 – 0
- Словения – Болгария : 0 – 0
- Словения – Армения : 0 – 0
- Словения – Португалия : 2 – 0
- Мальта – Словения : 2 – 2
Последние матчи сборная Сербии
- Сербия – Англия : 0 – 0
- Швеция – Сербия : 0 – 0
- Австрия – Сербия : 0 – 0
- Кипр – Сербия : 0 – 1
- Россия – Сербия : 4 – 0
Еще по теме
💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽