Фанат из Белгорода идет на матч Сербии с Англией: «Снова взяли с собой флаги. Российский и сербский похожи, среднестатистическому европейцу трудно их различить»

Фанат, вывесивший флаг России на игре Германии, собирается посетить матч Сербии.

– Ожидаете ли сегодня каких-то приключений перед матчем – ?

– Мы тут общаемся и не можем вообще понять, где все. И в Дюссельдорфе, и в Гельзенкирхене никто пока не видел сербов. Да и англичан мало. Пока не можем понять, как все будет происходить.

Надеюсь, все пройдет мирно. Снова взяли с собой флаги, места у нас на сербской трибуне – там, думаю, все будет нормально, флаги России и Сербии похожи, среднестатистическому европейцу трудно их различить.

– За кого болеете на ?

– Сербов поддерживаем. Хочется, чтобы произошло что-то сверхъестественное и они выиграли турнир. А так, наверное, за Германию. Пусть страна-хозяйка получит хорошие эмоции, – сказал белгородский болельщик «Спартака» Василий.