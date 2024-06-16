Фанат из Белгорода идет на матч Сербии с Англией: «Снова взяли с собой флаги. Российский и сербский похожи, среднестатистическому европейцу трудно их различить»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Политика Футбол

Фанат, вывесивший флаг России на игре Германии, собирается посетить матч Сербии.

– Ожидаете ли сегодня каких-то приключений перед матчем СербияАнглия?

– Мы тут общаемся и не можем вообще понять, где все. И в Дюссельдорфе, и в Гельзенкирхене никто пока не видел сербов. Да и англичан мало. Пока не можем понять, как все будет происходить.

Надеюсь, все пройдет мирно. Снова взяли с собой флаги, места у нас на сербской трибуне – там, думаю, все будет нормально, флаги России и Сербии похожи, среднестатистическому европейцу трудно их различить.

– За кого болеете на Евро?

– Сербов поддерживаем. Хочется, чтобы произошло что-то сверхъестественное и они выиграли турнир. А так, наверное, за Германию. Пусть страна-хозяйка получит хорошие эмоции, – сказал белгородский болельщик «Спартака» Василий.

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13 комментариев
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Нормальный мужик, кайфует на Евро, взял с собой флаг родного города.
Здесь же некоторые визжат в экстазе, приплетают политику и «знай наших». Кринж
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+10
Ответ Oliver Kromwel
Что такой турбопатриот забыл в этой погопрлтивгой Германии? Белгород ждёт его!
Норм у тебя подорвало пятую точку))
Держись крепче за диван а то не нароком в окно вылетишь случайно
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+5
А в чем новость то? Что Василий решил посетить матч Евро?
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Ответ Sobachkin
Может это какой-то специальный человек для нашего ТВ? Как раз нагонять патриотилма
Ага! Боширов. Ну аль Петров.
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Ответ Amalfitano
Ага! Боширов. Ну аль Петров.
Базилиус Фон Боширофф по документам.
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Панама
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Ответ Антон Фалафель
Пипец как всем интересно!
Интересно! Ты ж зашел сюда.
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