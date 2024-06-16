У Кристенсена 100% точных передач из 89 против Словении. Датский защитник «Барсы» установил рекорд Евро

Андреас Кристенсен не отдал ни одного неточного паса в матче со Словенией.

В первом туре группового этапа Евро-2024 Дания и сыграли вничью (1:1).

Защитник датчан и «Барселоны» завершил матч с показателем точности передач 100%.

Всего за матч Кристенсен отдал 89 пасов, что является рекордом чемпионатов Европы при 100% точности с момента начала сбора статистики в 1980 году.