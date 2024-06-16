У Кристенсена 100% точных передач из 89 против Словении. Датский защитник «Барсы» установил рекорд Евро

Теги Барселона Ла Лига Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 рекорды Андреас Кристенсен Футбол

Андреас Кристенсен не отдал ни одного неточного паса в матче со Словенией.

В первом туре группового этапа Евро-2024 Дания и Словения сыграли вничью (1:1).

Защитник датчан и «Барселоны» Андреас Кристенсен завершил матч с показателем точности передач 100%.

Всего за матч Кристенсен отдал 89 пасов, что является рекордом чемпионатов Европы при 100% точности с момента начала сбора статистики в 1980 году.

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29 комментариев
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Хави в опорке натаскал )
+52
-2
+50
И в Барсе он выделялся. Отличный игрок.
+33
-2
+31
Ответ Arthur Flegenheimer
Тони Кросс: "вызов принят")
Так это Кристенсен вызов принял, потому что Кросс до этого что то подобное делал, в матче с Шотландией
+29
-5
+24
Ответ Danila
Так это Кристенсен вызов принял, потому что Кросс до этого что то подобное делал, в матче с Шотландией
У Крооса не 100% было.
+21
-2
+19
Тони Кросс: "вызов принят")
+22
-6
+16
Ответ football.in.kg
Рекорд омрачен ничьей. При победе датчан он смотрелся бы ценнее
У Дании теперь интересная ситуация-дальше Сербия и Англия. Не плохой такой шанс домой поехать после группового этапа.
+13
0
+13
Ответ Vitto
У Крооса не 100% было.
Ну кросс и не защитник все-таки
+6
0
+6
Ответ Arthur Flegenheimer
Тони Кросс: "вызов принят")
Одно дело в центре поля, другое дело в защите ближнему отдавать
+9
-4
+5
Рекорд омрачен ничьей. При победе датчан он смотрелся бы ценнее
+6
-1
+5
Ответ Gio Vasadze
Огласите пожалуйста еще сколько из них Кристенсен отдал вперёд на обострение, и сравните с Кроосом.
Тебе интересно, ты сравни и скажи.
+6
-2
+4
Ответ Vitto
У Крооса не 100% было.
Так я и говорю, что то подобное
+2
0
+2
Удивительно, что это рекорд как минимум с 1980-го, при том, что он защитник, где стату набивать чуть проще в этом показателе.
Думал у кого-то из испанцев подобная ачивка.
+1
0
+1
Толку от этого, если в итоге ничья с аутсайдером группы?
+1
0
+1
Ответ Gio Vasadze
Огласите пожалуйста еще сколько из них Кристенсен отдал вперёд на обострение, и сравните с Кроосом.
наверняка побольше, чем Кроос
+2
-1
+1
Словения с игроком ФНЛ в составе не проиграла Дании. Такое ваше Евро дно.
+4
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+1
-1
0
Ответ Gio Vasadze
Огласите пожалуйста еще сколько из них Кристенсен отдал вперёд на обострение, и сравните с Кроосом.
у них совсем другая роль сравнил центрального защитника и полу защитника который должен тащить мяч в перед и делать обострение и многие защитники плывут под давлением и хотя бы делают 2-3не точных передач 100% это фенеминальный результат
0
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Ответ Arthur Flegenheimer
Тони Кросс: "вызов принят")
У Крооса 101-а из 102-х точные,поэтому Кристенсен пока не может считаться эталоном.
Кстати,первый(и последний) неточный пас Тони случился в начале второго тайма,а вот до этого...Абсолютный рекорд.
Да и в общем то рекорд,более 100 пасов с такой эффективностью не отдавал никто.
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Дании по силам отобрать очки у англов. качественный состав
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Неожидано, респект Андрес.
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Датский Тони Кросс
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Будет наяривание на Кристенсена, как на расхайпленного кроса? Тут ему за пасы поперек и назад дифирамбы пели))
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