У Кристенсена 100% точных передач из 89 против Словении. Датский защитник «Барсы» установил рекорд Евро
Андреас Кристенсен не отдал ни одного неточного паса в матче со Словенией.
В первом туре группового этапа Евро-2024 Дания и Словения сыграли вничью (1:1).
Защитник датчан и «Барселоны» Андреас Кристенсен завершил матч с показателем точности передач 100%.
Всего за матч Кристенсен отдал 89 пасов, что является рекордом чемпионатов Европы при 100% точности с момента начала сбора статистики в 1980 году.
Думал у кого-то из испанцев подобная ачивка.
Кстати,первый(и последний) неточный пас Тони случился в начале второго тайма,а вот до этого...Абсолютный рекорд.
Да и в общем то рекорд,более 100 пасов с такой эффективностью не отдавал никто.