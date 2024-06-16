«Фенербахче» хочет арендовать Феликса. Моуринью и Мендеш попробуют убедить Жоау, если клубы договорятся (Fanatik)
Жоау Феликс может продолжить карьеру в Турции.
По сведениям Fanatik, полузащитником, принадлежащим «Атлетико», интересуется «Фенербахче».
Жозе Моуринью, главный тренер команды, собирается встретиться с Феликсом и постараться убедить его в перспективности проекта. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих португальцев, тоже будет задействован в переговорном процессе.
При этом сперва должны договориться клубы. «Фенербахче» необходимо убедить «Атлетико» отпустить Феликса на правах аренды.
Сам футболист ранее заявлял о желании остаться в «Барселоне».