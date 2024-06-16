«Фенербахче» хочет арендовать Феликса. Моуринью и Мендеш попробуют убедить Жоау, если клубы договорятся (Fanatik)

Теги Жозе Моуринью Барселона Атлетико Ла Лига Фенербахче возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс может продолжить карьеру в Турции.

По сведениям Fanatik, полузащитником, принадлежащим «Атлетико», интересуется «Фенербахче».

Жозе Моуринью, главный тренер команды, собирается встретиться с Феликсом и постараться убедить его в перспективности проекта. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих португальцев, тоже будет задействован в переговорном процессе.

При этом сперва должны договориться клубы. «Фенербахче» необходимо убедить «Атлетико» отпустить Феликса на правах аренды.

Сам футболист ранее заявлял о желании остаться в «Барселоне».

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9 комментариев
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Из самого талантливого тинейджера за 126 млн до чемпионата Турции за несколько лет.
+11
0
+11
Ну сомневаюсь что Феликса подобный вариант привлечет.
+6
0
+6
Хороший вариант
+2
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+2
Ответ Football Forever
Из самого талантливого тинейджера за 126 млн до чемпионата Турции за несколько лет.
Ба-Ло-Те-Ли
+1
0
+1
Если он и согласится, то большой вопрос получится ли выйти на топ уровень после. а вернее топ уровня ли Феликс?
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давай вперёд и с песней.....
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ему было бы полезно, именно у Моуринью поиграть, он из него мужика сделает, научит его характеру, грызть землю так сказать, быть более эффективным, а так у Феликса всё есть, пас, техника, хороший удар, обложка, видение поля, все есть, стараться не хочет, Моур бы из него дурь выбил
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Ответ Football Forever
Из самого талантливого тинейджера за 126 млн до чемпионата Турции за несколько лет.
Был ли он талантливым? По мне так ор сходу был никакущим, точно не на сотку.
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