Дитмар Хаманн: «Англии не взять большой трофей с Пикфордом. Темперамент его подводит»

Теги Эвертон Дитмар Хаманн Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Джордан Пикфорд Футбол

Дитмар Хаманн указал на серьезный недостаток сборной Англии.

«Меня беспокоит Пикфорд. Он хороший вратарь, но порой его темперамент его подводит.

На турнире у команды может быть семь матчей, будут и неудачи – и тут нужен голкипер, который будет успокаивать партнеров.

Думаю, что Пикфорд действует прямо противоположным образом, и поэтому у меня возникают сомнения и вопросы.

Я не думаю, что Англия завоюет большой трофей с Пикфордом», – сказал бывший хавбек сборной Германии в подкасте In The Zone.

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1 комментарий
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У Аеглии в принципе нет топ-вратарей
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