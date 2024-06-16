Дитмар Хаманн: «Англии не взять большой трофей с Пикфордом. Темперамент его подводит»

Дитмар Хаманн указал на серьезный недостаток сборной Англии.

«Меня беспокоит . Он хороший вратарь, но порой его темперамент его подводит.

На турнире у команды может быть семь матчей, будут и неудачи – и тут нужен голкипер, который будет успокаивать партнеров.

Думаю, что Пикфорд действует прямо противоположным образом, и поэтому у меня возникают сомнения и вопросы.

Я не думаю, что Англия завоюет большой трофей с Пикфордом», – сказал бывший хавбек сборной Германии в подкасте In The Zone.