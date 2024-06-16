Дэвид Джеймс считает Пикфорда одним из лучших вратарей Европы: «Он лучше Доннаруммы и чувствует себя комфортнее Нойера, играя ногами. Спрашиваю себя, почему Джордан не в более сильном клубе»

Дэвид Джеймс считает Джордана Пикфорда одним из лучших вратарей Европы.

«Он должен быть в этом списке. Я пытаюсь понять, кого бы я поставил выше – хотя бы из тех, кто приехал на Евро.

Он лучше . долго не играл из-за травмы, у них немного разные стили игры. Пикфорд намного комфортнее себя чувствует, играя ногами, чем Нойер, который, конечно, большой вратарь. Скажем так, когда в воротах, я уверен в сборной Англии.

В национальной команде он играет не так, как в « ». При всем уважении к «Эвертону», состав Англии лучше. Английский вратарь очень хорошо играет за сборную, и я спрашиваю себя, почему же он не играет за более сильный клуб или ту команду, которая соответствует его способностям», – сказал бывший голкипер сборной Англии.