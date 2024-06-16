Дэвид Джеймс считает Пикфорда одним из лучших вратарей Европы: «Он лучше Доннаруммы и чувствует себя комфортнее Нойера, играя ногами. Спрашиваю себя, почему Джордан не в более сильном клубе»

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Дэвид Джеймс считает Джордана Пикфорда одним из лучших вратарей Европы.

«Он должен быть в этом списке. Я пытаюсь понять, кого бы я поставил выше – хотя бы из тех, кто приехал на Евро.

Он лучше Доннаруммы. Мануэль Нойер долго не играл из-за травмы, у них немного разные стили игры. Пикфорд намного комфортнее себя чувствует, играя ногами, чем Нойер, который, конечно, большой вратарь. Скажем так, когда Джордан в воротах, я уверен в сборной Англии.

В национальной команде он играет не так, как в «Эвертоне». При всем уважении к «Эвертону», состав Англии лучше. Английский вратарь очень хорошо играет за сборную, и я спрашиваю себя, почему же он не играет за более сильный клуб АПЛ или ту команду, которая соответствует его способностям», – сказал бывший голкипер сборной Англии.

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15 комментариев
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Ну, будем надеяться, что Нойер со временем научится играть ногами
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Потому что давно за столько лет сложилось справедливое впечатление, что словосочетание - топовый английский вратарь, звучит так же потешно, как, например, вкуснейший монгольский круассан, или паста карбонара по-Бобруйски.
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>>я спрашиваю себя, почему же он не играет за более сильный клуб

Может быть потому что ты Дэвид не прав и Пигфорд обычный середняковый вратарь уровня как раз Эвертона?!
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Потому что в более сильном клубе место уже занято Матье Сафонуа!
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Джеймс сам был донным вратарём и Пикфорд примерно на том же уровне, поэтому и не играет в топ-клубе.
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Я за прошлый сезон видел где-то 5-6 матчей Эвертона и во всех них Пикфорд привозил, где-то в 3 матчах привозы заканчивались голами. Не ровня перечисленным точно
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Английский вратарь-шляпа рассуждает о сильных английских вратарях? Анекдот.
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Ловите наркомана!
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В Англии с вратарями всегда была беда, о чем он вообще. Пикфорд играет там, где и должен. Ни одному топ-клубу АПЛ он не нужен.
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Жаль что так и не перешёл в топ клуб
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Английский вратарь конечно хвалит своего. Но лучше Нойера никто из вратарей ногами не играет
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"Почему Джордан не в более сильном клубе?"
Ответ очевиден, Дэвид, потому что он не сильный вратарь
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Он лучше Доннаруммы и чувствует себя комфортнее Нойера, но все же уступает Моте Алиментову
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Потому что давно за столько лет сложилось справедливое впечатление, что словосочетание - топовый английский вратарь, звучит так же потешно, как, например, вкуснейший монгольский круассан, или паста карбонара по-Бобруйски.
поэтому все английские клубы его игнорируют? У него хорошая реакция, но все остальные аспекты игры на среднем уровне. Того же Мартинеса выше котирую, но и он не играет в топ клубе
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Ответ <Inter>
поэтому все английские клубы его игнорируют? У него хорошая реакция, но все остальные аспекты игры на среднем уровне. Того же Мартинеса выше котирую, но и он не играет в топ клубе
Да чтоб я знал. Вон Ремсдейла Райа с лёгкостью усадил на лавку , хотя испанец мне как и Мартинес вообще не нравятся. Разве что Поуп только в околотопе из англичан стабильно в старте играет. Наверное, тренерам всё же что-то да видно такое во вратарях, чего нам не понять) а может Пикфорд вообще хочет, как Лейтон Бейнс, всю карьеру в Эвертоне провести и ничего ему больше не надо)
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