Куман поковырялся в носу и засунул палец в рот во время игры Нидерландов с Польшей. У тренера иногда течет кровь из-за лекарств

Роналд Куман стал героем необычной ситуации.

Главный тренер во время игры с Польшей на , сидя на скамейке, сперва почесал нос и поковырялся в нем, а затем засунул палец в рот.

После этого, проведя ладонью по губам, 61-летний специалист поднялся с места и направился к полю. Затем он облизал кончики пальцев и начал вытирать нос.

Нидерланды выиграли матч со счетом 2:1.

Отметим, что подобное поведение тренера может быть обусловлено проблемами со здоровьем. В 2020 году бывший футболист «Барселоны» перенес коронавирус в тяжелой форме. В мае тренера госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщалось, что ему провели катетеризацию.

Затем стало известно, что Куман пьет лекарства, которые разжижают кровь. По этой причине у него иногда случаются внезапные кровотечения. В «Барсе» такое периодически случалось на пресс-конференциях.

Изображения: кадры из трансляции NRK TV.

Кумана неловко поймала камера, но не смейтесь: у него часто течет кровь из-за лекарств