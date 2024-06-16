Куман поковырялся в носу и засунул палец в рот во время игры Нидерландов с Польшей. У тренера иногда течет кровь из-за лекарств

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Сборная Польши по футболу Евро-2024 коронавирус Здоровье Футбол

Роналд Куман стал героем необычной ситуации.

Главный тренер сборной Нидерландов во время игры с Польшей на Евро-2024, сидя на скамейке, сперва почесал нос и поковырялся в нем, а затем засунул палец в рот.

После этого, проведя ладонью по губам, 61-летний специалист поднялся с места и направился к полю. Затем он облизал кончики пальцев и начал вытирать нос.

Нидерланды выиграли матч со счетом 2:1.

Отметим, что подобное поведение тренера может быть обусловлено проблемами со здоровьем. В 2020 году бывший футболист «Барселоны» перенес коронавирус в тяжелой форме. В мае тренера госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщалось, что ему провели катетеризацию.

Затем стало известно, что Куман пьет лекарства, которые разжижают кровь. По этой причине у него иногда случаются внезапные кровотечения. В «Барсе» такое периодически случалось на пресс-конференциях.

Изображения: кадры из трансляции NRK TV.

Кумана неловко поймала камера, но не смейтесь: у него часто течет кровь из-за лекарств

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67 комментариев
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Кажется, пора сваливать со Спортса
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Достойный наследник Йоахима Лёва 😁
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Кажется, пора сваливать со Спортса
Моя говорить умный вещи
+36
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Да, мля спортс ЧЕ идет в самом разгаре, но подождика…
+30
-1
+29
Какое же дерьмо выискивают журна...люхи🤮
+19
-2
+17
Ответ sergey2022
Есть же какая-то журналистская этика, или внутренний цензор
Есть, сейчас тебя забанят навечно)
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Есть же какая-то журналистская этика, или внутренний цензор
+10
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+10
Новость, которую мы заслужили!
+9
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+8
Ну похавал козявки и похавал, че бубнить то
+11
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+8
О, под вечер и спортивные новости подъехали
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Лев:» Наконец то достойный соперник , наша битва будет легендарной «
+5
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Новости которые мы заслужили
+3
0
+3
Ответ Папа Футбола
Достойный наследник Йоахима Лёва 😁
Пока что не всё "комбо" выполнил😆
+3
0
+3
Ответ Папа Футбола
Достойный наследник Йоахима Лёва 😁
Лев безбашенней, Куман- жалкая пародия)
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🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Журналистика 21го века
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Спортивная новость
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Лёв: Достойно.
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А минусы будут?
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Йоахим Лев: Мой ****юк!
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Мой мальчик
(С) Йоахим Лёв
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Новости, которые мы заслужили
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Спортс ну реально??новости ,которые мы заслужили!?
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у нашего старого друга Йоахима достойные продолжатели.
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родина Лёва даёт о себе знать
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Ответ .ru
засунул палец в рот... вот если бы в... тоже мне новость
Героя дали бы
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Новость которую мы заслужили?)
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Ответ corazon blanco
Ну что, ждем появления на спортивном сайте персонажа с именем Козявки Кумана.
палец Кумана 😄
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Новость высосана из пальца.
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за это мы вас и любим (с)
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