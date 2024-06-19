Хорватия – Албания, 19.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

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В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Хорватии сыграет с Албанией. Встреча пройдет в среду, 19 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Игру проведут на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

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Хорватия

 

Сборная Хорватии провела ударную подготовку к Евро 2024, выиграла четыре последние встречи перед началом турнира, в том числе и обыграла в товарищемском матче Португалию (2:1). Впрочем, сам старт на Евро для команды Златко Далича не задался – «шахматные» уступили Испании со счетом 0:3.

Албания

 

Сборная Албании в последних пяти матчах выиграла две встречи и трижды проиграла. На Евро 2024 команда играла со сборной Италии и уступила со счетом 1:2.

Прогноз на матч Хорватия – Албания

 

Несмотря на неудачный старт на Евро 2024 сборная Хорватии – фаворит предстоящей встречи с Албанией. Команда Златко Далича все еще может исправить ситуацию и побороться с более именитыми соперниками за право выхода в плей-офф турнира.

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Сборная Хорватии неудачно стартовала на Евро, однако теперь подопечным Златко Далича нужно обязательно обыгрывать Албанию и набирать очки в поединке с Италией. В предстоящей встрече, наверняка, подопечные Далича с ходу ринутся в атаку, будут оказывать давление на ворота противника. Предположим, что игра пройдет по таком сценарию. Наш прогноз – победа сборной Хорватии, ТМ 2.5.

Хорватия – Албания
Дата проведения
19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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