Хорватия – Албания, 19.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Хорватии сыграет с Албанией. Встреча пройдет в среду, 19 июня и начнется в 16:00 по московскому времени. Игру проведут на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
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Хорватия
Сборная Хорватии провела ударную подготовку к Евро 2024, выиграла четыре последние встречи перед началом турнира, в том числе и обыграла в товарищемском матче Португалию (2:1). Впрочем, сам старт на Евро для команды Златко Далича не задался – «шахматные» уступили Испании со счетом 0:3.
Албания
Сборная Албании в последних пяти матчах выиграла две встречи и трижды проиграла. На Евро 2024 команда играла со сборной Италии и уступила со счетом 1:2.
Прогноз на матч Хорватия – Албания
Несмотря на неудачный старт на Евро 2024 сборная Хорватии – фаворит предстоящей встречи с Албанией. Команда Златко Далича все еще может исправить ситуацию и побороться с более именитыми соперниками за право выхода в плей-офф турнира.
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Сборная Хорватии неудачно стартовала на Евро, однако теперь подопечным Златко Далича нужно обязательно обыгрывать Албанию и набирать очки в поединке с Италией. В предстоящей встрече, наверняка, подопечные Далича с ходу ринутся в атаку, будут оказывать давление на ворота противника. Предположим, что игра пройдет по таком сценарию. Наш прогноз – победа сборной Хорватии, ТМ 2.5.
- Дата проведения
- 19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
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