Ошибка Симона привела к пенальти в ворота Испании. Голкипер отразил удар с точки, хорваты добили – но гол отменили из-за рано вбежавшего в штрафную Перишича

Ошибка Унаи Симона едва не привела к голу в ворота сборной Испании.

На 78-й минуте матча с Хорватией голкипер сделал неудачный пас, который был перехвачен в штрафной площади хавбеком сборной Хорватии Ловро Маером. 26-летний игрок отдал мяч форварду , и на том сфолил полузащитник испанцев Родри.

Главный судья назначил пенальти. Петкович сам нанес удар – и Симон его парировал. Тем не менее хорваты удачно сыграли на добивании, отправив мяч в сетку.

Однако взятие ворот было отменено благодаря вмешательству видеоассистента из-за того, что хавбек преждевременно вбежал в штрафную во время исполнения Петковичем одиннадцатиметрового.

Вратарь Испании Симон забил в свои ворота после паса Педри назад. У хорватов не было ударов по воротам