Ошибка Симона привела к пенальти в ворота Испании. Голкипер отразил удар с точки, хорваты добили – но гол отменили из-за рано вбежавшего в штрафную Перишича

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Иван Перишич Майкл Оливер Бруно Петкович видеоповторы Унаи Симон Ловро Маер Футбол

Ошибка Унаи Симона едва не привела к голу в ворота сборной Испании.

На 78-й минуте матча с Хорватией голкипер сделал неудачный пас, который был перехвачен в штрафной площади хавбеком сборной Хорватии Ловро Маером. 26-летний игрок отдал мяч форварду Бруно Петковичу, и на том сфолил полузащитник испанцев Родри.

Главный судья Майкл Оливер назначил пенальти. Петкович сам нанес удар – и Симон его парировал. Тем не менее хорваты удачно сыграли на добивании, отправив мяч в сетку.

Однако взятие ворот было отменено благодаря вмешательству видеоассистента из-за того, что хавбек Иван Перишич преждевременно вбежал в штрафную во время исполнения Петковичем одиннадцатиметрового.

Вратарь Испании Симон забил в свои ворота после паса Педри назад. У хорватов не было ударов по воротам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Cyrenaic
Клоуны на ВАР. То есть рассматривать момент с ранним вбеганием станем, а момент с вратарем вышедшим на полметра вперед нет?
Британские судьи на ВАРе - это классика футбольного БДСМ.
+9
0
+9
Клоуны на ВАР. То есть рассматривать момент с ранним вбеганием станем, а момент с вратарем вышедшим на полметра вперед нет?
+8
-2
+6
если бы не 3:0, Оливеру, за такое и навалять могли, человек с мусорным баком вместо сердца. очень странное решение
+3
-1
+2
после Касильяса уже не то. Де Хеа тоже на крупных турнирах валился.
+1
0
+1
Разве не должны тогда были перебивать пеналь?
+2
-1
+1
Я впервые за 10 лет поставил у буков, на обе забьют🙃
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий