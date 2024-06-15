Кордоба, Карраскаль, Кастаньо, Хамес, Луис Диас и Мина – в заявке Колумбии на Кубок Америки
Объявлена окончательная заявка сборной Колумбии на Кубок Америки.
Главный тренер Нестор Лоренсо вызвал на турнир 26 футболистов. В список попали:
– вратари: Альваро Монтеро («Мильонариос», Колумбия), Камило Варгас («Атлас», Мексика), Давид Оспина («Аль-Наср», Саудовская Аравия);
– защитники: Карлос Куэста («Генк», Бельгия), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Дейвер Мачадо («Ланс», Франция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Хоан Мохика («Осасуна», Испания), Сантьяго Арьяс («Баия», Бразилия), Йерри Мина («Кальяри», Италия);
– полузащитники: Хамес Родригес («Сан-Паулу», Бразилия), Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Джон Арьяс («Флуминенсе», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Динамо», Россия), Хуан Кинтеро («Расинг», Аргентина), Кевин Кастаньо («Краснодар», Россия), Луис Синистерра («Борнмут», Англия), Матеус Урибе («Аль-Садд», Катар), Ричард Риос («Палмейрас», Бразилия), Ясер Асприлья («Уотфорд», Англия), Луис Диас («Ливерпуль», Англия);
– нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Джон Дуран («Астон Вилла», Англия), Мигель Борха («Ривер Плейт», Аргентина), Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал», Бразилия).
С другой - нормально отдохнут и вовремя приедут на предсезонные сборы. Тем более Барриосу 30 лет - не вырастет он уже в цене, а в травму получить может в сборной.
Барриос в основе Зенита и почему-то не едет.