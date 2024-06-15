Кордоба, Карраскаль, Кастаньо, Хамес, Луис Диас и Мина – в заявке Колумбии на Кубок Америки

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Объявлена окончательная заявка сборной Колумбии на Кубок Америки.

Главный тренер Нестор Лоренсо вызвал на турнир 26 футболистов. В список попали:

вратари: Альваро Монтеро («Мильонариос», Колумбия), Камило Варгас («Атлас», Мексика), Давид ОспинаАль-Наср», Саудовская Аравия);

защитники: Карлос Куэста («Генк», Бельгия), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Дейвер Мачадо («Ланс», Франция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Хоан Мохика («Осасуна», Испания), Сантьяго Арьяс («Баия», Бразилия), Йерри Мина («Кальяри», Италия);

полузащитники: Хамес Родригес («Сан-Паулу», Бразилия), Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Джон Арьяс («Флуминенсе», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Динамо», Россия), Хуан Кинтеро («Расинг», Аргентина), Кевин Кастаньо («Краснодар», Россия), Луис Синистерра («Борнмут», Англия), Матеус Урибе («Аль-Садд», Катар), Ричард Риос («Палмейрас», Бразилия), Ясер Асприлья («Уотфорд», Англия), Луис Диас («Ливерпуль», Англия);

нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Джон Дуран («Астон Вилла», Англия), Мигель Борха («Ривер Плейт», Аргентина), Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал», Бразилия).

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13 комментариев
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Ответ gustavo1097
По мнению тренера колумбийцев, Кастаньо сильнее Барриоса, а Кордоба лучше Кассьерры…Ну что ж, посмотрим
Чем Кассьера лучше Кордобы ? По их карьере очевидно кто сильнее
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С одной стороны жалко, что не вызвали Кассьерру или Барриоса - могли бы вырасти в цене.

С другой - нормально отдохнут и вовремя приедут на предсезонные сборы. Тем более Барриосу 30 лет - не вырастет он уже в цене, а в травму получить может в сборной.
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Странно, Барриос один из лучших в РПЛ и однозначно творец многих титулов Зенита. Лучший на своей позиции
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Странно, Барриос один из лучших в РПЛ и однозначно творец многих титулов Зенита. Лучший на своей позиции
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Ждем еще пушечку от Хамеса, хоть какое то утешение для тех, кто ждал от него великих свершений…
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Кастаньо - сидит на банке в Краснодаре и едет.
Барриос в основе Зенита и почему-то не едет.
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Ответ Кирилл Голивец
Барриоса отцепили потому что новый тренер нацелен на контроль мяча и позиционные атаки. Кассьерра тоже в чем-то лучше для вертикального футбола (этот Зенит вертикальнее, чем Зенит Малкома, молчу про Сочи), поэтому его нет
Ну зато будут готовы к Суперкубку
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