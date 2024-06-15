Руис о меньшем владении мячом у Испании, чем у Хорватии: «Важны только голы и три очка»

Фабиан Руис рассказал о тактике Испании на матч Евро-2024 с Хорватией (3:0).

– Что для вас значит такой сильный старт? И то, что вы автоматически станете одним из фаворитов после такой игры?

– Очень важно начать с победы. Мы играли против очень сильной команды, там сильные футболисты. Наш успех зависит от того, насколько командно мы будем действовать. Постараемся дойти до финала.

– Впервые за 137 матчей уступила во владении мячом. Это часть стратегии? Что-то изменилось в вашем подходе к игре? Владение больше не так важно для вас?

– Иногда это зависит не только от нас. Многим командам нравится владеть мячом. Все зависит от того, как действует соперник. Сегодня нам приходилось бороться за владение. Благодаря найденному пространству нам удалось забить первый гол.

Да, владение мы уступили, но важны только голы и три очка.

– После победы над такой сильной сборной вас начнут считать одним из явных фаворитов.

– Я не думаю о том, кто фаворит. Конечно, очень важно начать турнир с победы, это повышает уверенность в себе, особенно против такой сильной сборной, как Хорватия.

Мы знали, что можем навредить им. Несмотря на 3:0, в конце нам приходилось обороняться, потому что у них очень сильные игроки.

– Расскажите про свой гол, он был чудесным. Перед вами был Модрич.

– Модрич пытался меня закрыть, я ушел от него. К счастью, мяч залетел. Я пробил, потому что тренер любит, когда мы берем игру на себя и бьем.

– В чем была ваша главная цель с точки зрения тактики? Как удалось подавить полузащиту ?

– Нужно было забирать мяч, мешать им. Они сильны не только в полузащите – есть и сильные защитники, и сильные нападающие. Благодаря прессингу мы создавали моменты. Старались действовать на равных, потому что это был единственный способ победить. Заставляя их терять мяч, мы добивались возможности забить.

– сказал, что вас недооценивают. Как считаете, это так?

– Никогда об этом не думал, если честно. Стараюсь выполнять работу на поле. Происходящее снаружи не так меня интересует. Очень горд, что представляю свою страну.

Благодарен тренеру и за эти слова, и за возможность быть здесь, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова полузащитника сборной Испании.