«Я решаю тихонько облегчиться и вдруг замечаю, что подо мной сидит Пеле». Швейцарский комментатор о мучениях на матче ЧМ-1994

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Пеле Карл-Хайнц Фелдкамп чемпионат мира Роуз Боул ахахаха Футбол

Швейцарский комментатор рассказал, как едва не помочился на Пеле.

«ЧМ-1994, США, стадион «Роуз Боул» в Пасадине, игра под открытым небом при полуденном зное. Наш эксперт Калли Фелдкамп за завтраком сказал нам пить как верблюды, иначе у нас будет обезвоживание или тепловой удар, так гласят научные исследования и все такое.

И игра переходит в дополнительное время. Это были самые долгие минуты в моей карьере. Я решил, что все же тихонько облегчусь. И вдруг замечаю, кто сидит подо мной: Пеле. И я думаю: «Нет, только не на Пеле

Я героически терплю. Вот она, работа мечты спортивного комментатора, вот они, турниры», – сказал Марсель Райф.

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21 комментарий
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Ответ Омичёв
Если бы я увидел рядом Пеле, то бы обосрался
Особенно сейчас
+95
-4
+91
А рядом сидел Мостовой
«Вот на него можно» подумал комментатор
+64
-3
+61
Ответ Ностальгическое
А рядом сидел Мостовой «Вот на него можно» подумал комментатор
Если бы на Мостового помочились , виноват все равно был бы Абаскаль
+30
-1
+29
Если бы я увидел рядом Пеле, то бы обосрался
+17
-2
+15
Ответ Ностальгическое
А рядом сидел Мостовой «Вот на него можно» подумал комментатор
Ну судя по причесону, на Сашу каждый день ссут
+8
0
+8
Ответ Дядя ТУРА
Особенно сейчас
Дядя, я ржал до слез, спасибо за соленую, но классную шутку.)
+11
-3
+8
Ответ Дядя ТУРА
Особенно сейчас
Я ждал этой шуточки)
+4
0
+4
Ответ Slavnov
Нормальных то новостей, статей теперь не будет месяц, все про тупое евро, мало кому интересное ,только выкладывать будите....
"Мало кому интересное" - это где, у тебя в диспансере, что ли? Надо же извергнуть такую глупость.
+5
-1
+4
Ответ Ностальгическое
А рядом сидел Мостовой «Вот на него можно» подумал комментатор
Он умеет чеканить золотой дождь
+2
0
+2
Ответ Михаил Опякин
Ну судя по причесону, на Сашу каждый день ссут
Он был на кастинге Вудмана
+2
0
+2
как печально всё такое читать :(
+2
-1
+1
Линекер: "Дерьмо случается")
+2
-1
+1
Пеле, Марадона, Месси.
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На кого в итоге помочился хоть?
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А это.., извиняюсь, потихоньку облегчиться, обязательно на кого то надо было, по другому никак ?
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Спортс моей мечты.
Вью о том, как чуть не обоссали Пеле
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Напомнило один анекдот. Нетолерантный, но понять и простить.
Приехал мужик в ЮАР. Решил в театр сходить. Пришел в кассу:
- Дайте, пожалуйста, билет!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в кассе у нас только негры билеты берут, а белые у администратора.
Мужик к администратору:
- Дайте, пожалуйста, билет в партер!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Hу, а как вы узнали?
- Да в партер у нас одни негры берут билеты, а белые в бельетаже, в ложах.
Взял мужик в бельетаж. Сел, смотрит зрелище. Захотелось ему поссать. Терпеть уж мочи нет. Он к служителю:
- А где тут у вас туалет?
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в туалет у нас ссать только негры ходят, а белые ссут прямо в партер, там ведь одни негры.
Hу, встал мужик, стал ссать в партер. Вдруг из партера недовольный голос:
- Ты что, первый раз в ЮАР ?
- Да, а как вы узнали ?
- Дык ты чего ж только на одного все время ссышь? Ты разбрызгивай, разбрызгивай!
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Ответ Юрий Кечко
Если бы на Мостового помочились , виноват все равно был бы Абаскаль
Мостовой: опять Абассаль!
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Ответ ILB05
На кого в итоге помочился хоть?
Стерпел
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