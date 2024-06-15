«Я решаю тихонько облегчиться и вдруг замечаю, что подо мной сидит Пеле». Швейцарский комментатор о мучениях на матче ЧМ-1994
Швейцарский комментатор рассказал, как едва не помочился на Пеле.
«ЧМ-1994, США, стадион «Роуз Боул» в Пасадине, игра под открытым небом при полуденном зное. Наш эксперт Калли Фелдкамп за завтраком сказал нам пить как верблюды, иначе у нас будет обезвоживание или тепловой удар, так гласят научные исследования и все такое.
И игра переходит в дополнительное время. Это были самые долгие минуты в моей карьере. Я решил, что все же тихонько облегчусь. И вдруг замечаю, кто сидит подо мной: Пеле. И я думаю: «Нет, только не на Пеле!»
Я героически терплю. Вот она, работа мечты спортивного комментатора, вот они, турниры», – сказал Марсель Райф.
«Вот на него можно» подумал комментатор
Вью о том, как чуть не обоссали Пеле
Приехал мужик в ЮАР. Решил в театр сходить. Пришел в кассу:
- Дайте, пожалуйста, билет!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в кассе у нас только негры билеты берут, а белые у администратора.
Мужик к администратору:
- Дайте, пожалуйста, билет в партер!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Hу, а как вы узнали?
- Да в партер у нас одни негры берут билеты, а белые в бельетаже, в ложах.
Взял мужик в бельетаж. Сел, смотрит зрелище. Захотелось ему поссать. Терпеть уж мочи нет. Он к служителю:
- А где тут у вас туалет?
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в туалет у нас ссать только негры ходят, а белые ссут прямо в партер, там ведь одни негры.
Hу, встал мужик, стал ссать в партер. Вдруг из партера недовольный голос:
- Ты что, первый раз в ЮАР ?
- Да, а как вы узнали ?
- Дык ты чего ж только на одного все время ссышь? Ты разбрызгивай, разбрызгивай!