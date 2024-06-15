«Я решаю тихонько облегчиться и вдруг замечаю, что подо мной сидит Пеле». Швейцарский комментатор о мучениях на матче ЧМ-1994

Швейцарский комментатор рассказал, как едва не помочился на Пеле.

«ЧМ-1994, США, стадион «Роуз Боул» в Пасадине, игра под открытым небом при полуденном зное. Наш эксперт Калли Фелдкамп за завтраком сказал нам пить как верблюды, иначе у нас будет обезвоживание или тепловой удар, так гласят научные исследования и все такое.

И игра переходит в дополнительное время. Это были самые долгие минуты в моей карьере. Я решил, что все же тихонько облегчусь. И вдруг замечаю, кто сидит подо мной: Пеле. И я думаю: «Нет, только не на !»

Я героически терплю. Вот она, работа мечты спортивного комментатора, вот они, турниры», – сказал Марсель Райф.