Кураньи о Евро-2024: «Германия выйдет из группы, провал 2018 и 2022 года не повторится. Желаю также выйти Венгрии – мой дедушка оттуда»

Теги Кевин Кураньи Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Спорт-Экспресс Футбол

Кевин Кураньи считает, что сборная Германии пройдет групповой этап на Евро-2024.

Немецкая сборная играет в группе А с командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии. В первом туре Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1. 

«Нет никаких сомнений, что Германия выйдет из группы, провал ЧМ-2018 и 2022 года не повторится. Тем более что состав квартета не пугает именами – Венгрия, Швейцария, Шотландия.

Это не группа с Испанией, Италией и Хорватией. Но при этом ни в коем случае нельзя недооценивать соперников. Слабые сборные в финальную часть Евро не проходят.

К слову, желаю из нашего квартета выйти также Венгрии. Не забывайте, что у меня дедушка из этой страны», – написал бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии в колонке для «Спорт-Экспресс».

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2 комментария
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«Родился в Рио-де-Жанейро в очень обеспеченной семье. Вырос в Панаме[6]. Отец — немецко-венгерского происхождения, мать родом из Панамы. Является гражданином сразу трёх стран: Бразилии, Панамы, Германии. Женат на хорватке Виктории Пеличич, свободно говорящей по-русски»

Кураньи вообще много кому может пожелать успехов)
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Желаю победы сборной Англии, мой кот британец
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