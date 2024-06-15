Кураньи о Евро-2024: «Германия выйдет из группы, провал 2018 и 2022 года не повторится. Желаю также выйти Венгрии – мой дедушка оттуда»
Кевин Кураньи считает, что сборная Германии пройдет групповой этап на Евро-2024.
Немецкая сборная играет в группе А с командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии. В первом туре Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
«Нет никаких сомнений, что Германия выйдет из группы, провал ЧМ-2018 и 2022 года не повторится. Тем более что состав квартета не пугает именами – Венгрия, Швейцария, Шотландия.
Это не группа с Испанией, Италией и Хорватией. Но при этом ни в коем случае нельзя недооценивать соперников. Слабые сборные в финальную часть Евро не проходят.
К слову, желаю из нашего квартета выйти также Венгрии. Не забывайте, что у меня дедушка из этой страны», – написал бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии в колонке для «Спорт-Экспресс».
Кураньи вообще много кому может пожелать успехов)