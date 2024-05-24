Кордоба, Карраскаль, Хамес, Луис Диас, Кастаньо – в составе Колумбии на товарищеские матчи перед Кубком Америки, Кассьерра и Барриос не вызваны

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Объявлен предварительный состав Колумбии на Кубок Америки.

Колумбийская федерация футбола (FCF) огласила список национальной команды на международные товарищеские матчи перед Кубком Америки 2024. Матчи состоятся 8 и 15 июня – против США и Боливии соответственно.

В заявку не включены два футболиста «Зенита» – хавбек Вильмар Барриос и форвард Матео Кассьерра, лидирующий в списке бомбардиров Мир РПЛ с 21 голом.

Вратари: Альваро Монтеро («Мильонариос», Колумбия), Камило ВаргасАтлас», Мексика), Давид ОспинаАль-Наср», Саудовская Аравия).

Защитники: Карлос Куэста («Генк», Бельгия), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Дейвер Мачадо («Ланс», Франция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Хоан Мохика («Осасуна», Испания), Сантьяго Арьяс (Баия, Бразилия), Йерри Мина («Кальяри, Италия), Ерсон Москера («Вильярреал», Испания).

Полузащитники: Хамес Родригес («Сан-Паулу», Бразилия), Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Джон Арьяс («Флуминенсе», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Динамо», Россия), Хуан Кинтеро («Расинг», Аргентина), Кевин Кастаньо («Краснодар», Россия), Луис Синистерра («Борнмут», Англия), Матеус Урибе («Аль-Садд, Катар), Ричард Риос (Палмейрас, Бразилия), Ясер Асприлья («Уотфорд, Англия).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Джон Дуран («Астон Вилла», Англия), Луис Диас («Ливерпуль», Англия), Мигель Борха («Ривер Плейт», Аргентина), Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал», Бразилия), Себастьян Гомес («Куритиба», Бразилия).

11 комментариев
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Барриоса почему не вызвали,очень странно
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+8
не вызывать лучшего опорника лиги и бомбардира РПЛ странное решение
+10
-3
+7
Ну и хорошо,здоровее будут.
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-2
+1
Ответ Spartak Zenit
не вызывать лучшего опорника лиги и бомбардира РПЛ странное решение
Показатель нынешней РПЛ...
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Ответ Shuller18
Показатель нынешней РПЛ...
Лавочник Краснодара один из ключевых игроков полузащиты сборной Колумбии.Показатель нынешней РПЛ...
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Ответ Beast
Увы, касера и бариос не уровень сборной Колумбии
а Хамес,который играет по праздникам в Сан Паулу ,уровень сборной,?
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Ответ Spartak Zenit
не вызывать лучшего опорника лиги и бомбардира РПЛ странное решение
Зениту ещё на кубок играть 2 июня.
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Ответ Владислав88
Потому что даже там видят, что у Вегана всё подряд деградируют семимильными шагами, а упоротому Медведеву и здесь ничего не видно. На следующий год вообще за 10-е место бороться будут, если Вегана, не уберут. Никто как Ахмат не будет сливать а новом сезоне, новые Малкомы и Азмунв не поедут, а без таких усилений полный ноль, если не сказать минус
Как же тебе больно…
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