Кордоба, Карраскаль, Хамес, Луис Диас, Кастаньо – в составе Колумбии на товарищеские матчи перед Кубком Америки, Кассьерра и Барриос не вызваны

Объявлен предварительный состав Колумбии на Кубок Америки.

Колумбийская федерация футбола (FCF) огласила список национальной команды на международные товарищеские матчи перед Кубком Америки 2024. Матчи состоятся 8 и 15 июня – против США и Боливии соответственно.

В заявку не включены два футболиста « » – хавбек и форвард , лидирующий в списке бомбардиров Мир с 21 голом.

Вратари: Альваро Монтеро (« », ), (« », Мексика), (« », Саудовская Аравия).

Защитники: Карлос Куэста («Генк», Бельгия), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Дейвер Мачадо («Ланс», Франция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Хоан Мохика («Осасуна», Испания), Сантьяго Арьяс (Баия, Бразилия), Йерри Мина («Кальяри, Италия), Ерсон Москера («Вильярреал», Испания).

Полузащитники: Хамес Родригес («Сан-Паулу», Бразилия), Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Джон Арьяс («Флуминенсе», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Динамо», Россия), Хуан Кинтеро («Расинг», Аргентина), Кевин Кастаньо («Краснодар», Россия), Луис Синистерра («Борнмут», Англия), Матеус Урибе («Аль-Садд, Катар), Ричард Риос (Палмейрас, Бразилия), Ясер Асприлья («Уотфорд, Англия).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Джон Дуран («Астон Вилла», Англия), Луис Диас («Ливерпуль», Англия), Мигель Борха («Ривер Плейт», Аргентина), Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал», Бразилия), Себастьян Гомес («Куритиба», Бразилия).