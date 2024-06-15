Трансферный бюджет «Пари НН» на сезон-2024/25 будет увеличен

Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что трансферный бюджет «Пари НН» будет увеличен.

В четверг состоялось заседание совета директоров нижегородского клуба. Губернатор области Глеб Никитин заявил, что Мелик‑Гусейнов продолжит работу на посту гендиректора.

– Какие итоги можете подвести после заседания совета директоров?

– По кадровым перестановкам в клубе чуть попозже появится какая‑то информация. Сейчас пока воздержусь от комментариев по этой теме.

По спортивной повестке – утвердили бюджет на трансферное окно. Понятно, что оглашать мы его не можем, так как это внутренняя клубная информация.

– Но он увеличен?

– Да. На какой процент – не могу сказать. Также был утвержден наш подход по трансферам и шорт‑лист по футболистам, с которыми будут заключаться контракты на сезон‑2024/25.

Ну и подвели итоги прошлого сезона. Обозначили моменты, на которые надо максимально обратить внимание в плане организации и спортивного процесса, – сказал гендиректор « » Мелик‑Гусейнов.