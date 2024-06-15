Якин о 3:1 с Венгрией: «Все игроки Швейцарии отлично проявили себя. Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано»

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Квадво Дуа Мишель Эбишер Футбол

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча с Венгрией (3:1).

Сегодня швейцарская команда обыграла сборную Венгрии в 1-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 3:1. В составе Швейцарии голы на счету Мишеля Эбишера, Квадво Дуа и Бреэля Эмболо. 

«Я хочу поблагодарить свою команду и [тренерский] штаб. Мы все вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками.

Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Мы искали нападающего такого типа, и Дуа провел сегодня хорошую игру.

С другой стороны, Эбишер не был на своей привычной позиции, но он много создавал и забил фантастический гол.

Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», – сказал Мурат Якин.

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