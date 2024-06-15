Обзор матча Венгрия — Швейцария, группы A на Евро 2024, 15.06.2024

На чемпионате Европы завершился матч Венгрия — Швейцария. Команды сыграли в Кельне на поле стадиона «Рейн-Энерги-Штадион». Соперники забили четыре гола, итоговая победа Швейцарии 3:1.

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В стартовые 10 минут команды не отметились результативными действиями. Соперники обменялись жесткими фолами, но ударов в створ ворот не наносили. Уже на 12 минуте Швейцария вышла вперед. Сборная провела атаку через центр поля. Мишель Эбишер сделал пас на выход Квадво Дуа. Форвард сумел избежать искусственного офсайда и выйдя один на один с Петером Гулучи переиграл голкипера. Бригада арбитров зафиксировала офсайд, но после просмотра ВАР засчитала гол.

На 20 минуте Швейцария могла удвоить преимущество. Рубен Варгас перехватил мяч у штрафной Венгрии, но выйдя один на один не сумел переиграть голкипера. Мяч после удара ушел на угловой.

До конца тайма швейцарцы создали несколько опасных моментов, при этом у Венгрии был всего один удар в створ после розыгрыша углового. За минуту до конца первого тайма Швейцария упрочила лидерство. Голом отметился автор голевой передачи Мишель Эбишер. Полузащитник получил мяч на линии штрафной, подработал под правую ногу и точно пробил в угол ворот.

В стартовые 15 минут второго тайма Венгрия начала менять игру. Венгерская сборная стала больше владеть мячом, но с игры опасностей воротам Яна Зоммера не создавала.

Первый опасный момент Венгрия создала на 62 минуте. После навеса в штрафную Барнабаш Варга пробил головой в дальний угол ворот, но мяч разминулся со штангой. Спустя 4 минуты Варга пробил головой точнее и сократил отставание в счете. Голевая передача на счету Доминика Собослаи.

В финальной трети матча команды обменялись рядом опасных моментов. Шансы забить имели обе команды. Ближе к голу были швейцарцы, которые забили уже в компенсированное время. На 4 компенсированной минуте Ян Зоммер сделал вынес от ворот, защитник Венгрии Вилли Орбан неудачно сыграл головой и мяч отскочил к Бреэлю Эмболо. Форвард обработал мяч грудью и перекинул голкипера. Итоговый счет 3:1 в пользу Швейцарии.

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