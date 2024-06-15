Обзор матча Венгрия — Швейцария, группы A на Евро 2024, 15.06.2024

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На чемпионате Европы завершился матч ВенгрияШвейцария. Команды сыграли в Кельне на поле стадиона «Рейн-Энерги-Штадион». Соперники забили четыре гола, итоговая победа Швейцарии 3:1.

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В стартовые 10 минут команды не отметились результативными действиями. Соперники обменялись жесткими фолами, но ударов в створ ворот не наносили. Уже на 12 минуте Швейцария вышла вперед. Сборная провела атаку через центр поля. Мишель Эбишер сделал пас на выход Квадво Дуа. Форвард сумел избежать искусственного офсайда и выйдя один на один с Петером Гулучи переиграл голкипера. Бригада арбитров зафиксировала офсайд, но после просмотра ВАР засчитала гол.

На 20 минуте Швейцария могла удвоить преимущество. Рубен Варгас перехватил мяч у штрафной Венгрии, но выйдя один на один не сумел переиграть голкипера. Мяч после удара ушел на угловой.

До конца тайма швейцарцы создали несколько опасных моментов, при этом у Венгрии был всего один удар в створ после розыгрыша углового. За минуту до конца первого тайма Швейцария упрочила лидерство. Голом отметился автор голевой передачи Мишель Эбишер. Полузащитник получил мяч на линии штрафной, подработал под правую ногу и точно пробил в угол ворот.

В стартовые 15 минут второго тайма Венгрия начала менять игру. Венгерская сборная стала больше владеть мячом, но с игры опасностей воротам Яна Зоммера не создавала.

Первый опасный момент Венгрия создала на 62 минуте. После навеса в штрафную Барнабаш Варга пробил головой в дальний угол ворот, но мяч разминулся со штангой. Спустя 4 минуты Варга пробил головой точнее и сократил отставание в счете. Голевая передача на счету Доминика Собослаи.

В финальной трети матча команды обменялись рядом опасных моментов. Шансы забить имели обе команды. Ближе к голу были швейцарцы, которые забили уже в компенсированное время. На 4 компенсированной минуте Ян Зоммер сделал вынес от ворот, защитник Венгрии Вилли Орбан неудачно сыграл головой и мяч отскочил к Бреэлю Эмболо. Форвард обработал мяч грудью и перекинул голкипера. Итоговый счет 3:1 в пользу Швейцарии.

Венгрия – Швейцария 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
15 июня, 16.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Дуа, 0:2 – 45 Эбишер, 1:2 – 66 Варга, 1:3 – 90+3 Эмболо.
ВенгрияГулачи, Фиола, Орбан, Ланг (Болла, 46), Салаи (Дардаи, 79), Керкез (Адам, 79), Шаллаи, Надь (Кляйнхайслер, 67), Собослаи, Шафер, Варга.
ШвейцарияЗоммер, Видмер (Стергиу, 68), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер (Сьерро, 86), Варгас (Эмболо, 74), Ндойе (Ридер, 86), Дуа (Амдуни, 68).
Предупреждения:
Видмер (5), Фройлер (59), Салаи (69), Болла (87).

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