Тюрам о Мбаппе: «Лучший игрок мира. Я перестал сомневаться в Килиане после финала ЧМ-2022»

Маркус Тюрам высказался об игре с Килианом Мбаппе в сборной Франции.

«Килиан никоим образом не мешает «девяткам» сборной проявить себя. Он помогает всем игрокам. С отличными игроками легче дополнять друг друга.

После финала я сказал, что перестал сомневаться в Килиане, он лучший игрок мира!» – сказал нападающий « » и сборной Франции.

«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом