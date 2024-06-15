Тюрам о Мбаппе: «Лучший игрок мира. Я перестал сомневаться в Килиане после финала ЧМ-2022»
Маркус Тюрам высказался об игре с Килианом Мбаппе в сборной Франции.
«Килиан никоим образом не мешает «девяткам» сборной Франции проявить себя. Он помогает всем игрокам. С отличными игроками легче дополнять друг друга.
После финала ЧМ-2022 я сказал, что перестал сомневаться в Килиане, он лучший игрок мира!» – сказал нападающий «Интера» и сборной Франции.
«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом