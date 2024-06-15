Тюрам о Мбаппе: «Лучший игрок мира. Я перестал сомневаться в Килиане после финала ЧМ-2022»

Теги Интер Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам высказался об игре с Килианом Мбаппе в сборной Франции.

«Килиан никоим образом не мешает «девяткам» сборной Франции проявить себя. Он помогает всем игрокам. С отличными игроками легче дополнять друг друга.

После финала ЧМ-2022 я сказал, что перестал сомневаться в Килиане, он лучший игрок мира!» – сказал нападающий «Интера» и сборной Франции. 

«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом

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