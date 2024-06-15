«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом

Маркус Тюрам пошутил, что он красивее Килиана Мбаппе.

На сегодняшней пресс-конференции один из журналистов по ошибке назвал нападающего « » и сборной Франции Килианом.

«Килиан? Вы назвали меня Килианом?

Я все-таки красивее [чем Мбаппе]. И я не похож на черепашку-ниндзя», – с улыбкой ответил Тюрам.

Фото: скриншот видео RMC Sport

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