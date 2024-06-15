«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом
Маркус Тюрам пошутил, что он красивее Килиана Мбаппе.
На сегодняшней пресс-конференции один из журналистов по ошибке назвал нападающего «Интера» и сборной Франции Килианом.
«Килиан? Вы назвали меня Килианом?
Я все-таки красивее [чем Мбаппе]. И я не похож на черепашку-ниндзя», – с улыбкой ответил Тюрам.
Фото: скриншот видео RMC Sport
Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»
- Килиан
- Я не Килиан
- Ну так вот, Килиан
-Я не Вадим, я Алексей
-Алексей, Лёха, извини