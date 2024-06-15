«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом

Теги Интер Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Килиан Мбаппе Маркус Тюрам ахахаха Футбол

Маркус Тюрам пошутил, что он красивее Килиана Мбаппе.

На сегодняшней пресс-конференции один из журналистов по ошибке назвал нападающего «Интера» и сборной Франции Килианом. 

«Килиан? Вы назвали меня Килианом?

 Я все-таки красивее [чем Мбаппе]. И я не похож на черепашку-ниндзя», – с улыбкой ответил Тюрам. 

Фото: скриншот видео RMC Sport

Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

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22 комментария
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Бентакур: "все негры на одно лицо".
+33
0
+33
Если такое скажет белый, его закенселят
+36
-10
+26
Ответ Рустам Ашхабадский
мне кажется на евро самый некрасивый это мбапе)
Зато самый красивый известно кто)
+20
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😁))
+5
-1
+4
Может, не Килианом, а Лилианом?🤔
+2
0
+2
Это как у нас же было вью с хоккеистом вроде. Так и тут.
- Килиан
- Я не Килиан
- Ну так вот, Килиан
+2
0
+2
Ответ Tima_Milan
даже они в курсе что черепах это черепах
всмысле даже ? это и пошло от туда
+3
-1
+2
Похож на крокодила Гену после пожара.
+1
0
+1
Ответ Tima_Milan
даже они в курсе что черепах это черепах
Тоже на спортсе сидят...
+1
0
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Ответ Men77
Это как у нас же было вью с хоккеистом вроде. Так и тут. - Килиан - Я не Килиан - Ну так вот, Килиан
Я не Фёдор!
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Ответ Рустам Ашхабадский
мне кажется на евро самый некрасивый это мбапе)
Дело не в его внешности, дело в черепашьей алчности
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Ответ Рустам Ашхабадский
мне кажется на евро самый некрасивый это мбапе)
Можно развить тему и написать об этом пост. Будет красоваться рядом с жопой шотландца.)
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Ответ Wale
Красивее шимпанзе 100 процентов
красивее вини это 100%
+1
-1
0
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ oasis-columbia
Если такое скажет белый, его закенселят
Комментарий удален модератором
А он тот еще расист))
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Уволен из состава сборной
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А это разве не расизм?
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-Вадим, здарова
-Я не Вадим, я Алексей
-Алексей, Лёха, извини
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мне кажется на евро самый некрасивый это мбапе)
+7
-7
0
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