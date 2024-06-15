Месси о Кубке Америки: «Побеждать становится все труднее, но мы попробуем выиграть еще раз»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Гватемалы Кубок Америки товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки.

В последнем товарищеском матче перед стартом турнира сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1). Месси отличился двумя голами и результативной передачей. 

После игры журналист попросил Лионеля обратиться к аргентинским болельщикам.

«Побеждать становится все труднее. Я скажу то же самое, что мы говорим в начале каждого соревнования, в котором собираемся принять участие. Мы продолжим стараться изо всех сил, мы по-прежнему хотим продолжать выкладываться по максимуму, добиваться поставленных целей. 

Но это будет все труднее, это будет нелегко, потому что игры становятся все более сложными и напряженными. Выиграть снова – это было бы здорово. Это становится все труднее и труднее, но мы попробуем еще раз», – сказал Месси. 

Аргентина, действующий победитель Кубка Америки, встретится с Канадой, Чили и Перу на групповом этапе нового розыгрыша турнира. 

Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Лаутаро пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года

Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер – Роналду (130)

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16 комментариев
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Ответ cZeiss
Да кому нужен этот турнир когда есть евро
Жителям Америк, например.
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Ответ иц а мен
Факт, самый сложный турнир в мире
Но точно на Копе играют жёстко, в основном костоломы.
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Как минимум Аргентина будет в финале копа
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Выносите зм
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На Аргентину сейчас никакого давление, не выиграют ничего страшного, выиграют повторят феноменальную доминцию Испании с 2008 по 2012!:) Удачи Лео Месси, прекрасная команда сейчас, где каждый готов биться за своего капитана!:))
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Ром привет, насколько сбежишь в этот раз после позорного вылета криштика с ЧЕ?:))
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Ответ Давид Agabekyan
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