Лаутаро о том, что Месси дал ему пробить пенальти: «Это жест великого человека. Лео – джентльмен как на поле, так и за его пределами»

Теги Интер МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу сборная Гватемалы товарищеские матчи (сборные) Лаутаро Мартинес Интер Майами Футбол

Лаутаро Мартинес поблагодарил Лионеля Месси за отданный пенальти в матче сборной.

Сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1) в товарищеском матче.

На 39-й минуте Месси уступил Мартинесу право пробить пенальти. Форвард миланского «Интера», до этого забивший гол в собственные ворота, отличился с одиннадцатиметровой отметки. 

«Я посмотрел на мяч, и он отдал его мне. Я поблагодарил его, и сейчас я благодарю его публично. Это жест великого человека.

Он джентльмен как на поле, так и за его пределами. Это очень помогает нам, и это очень важно для меня», – сказал Лаутаро. 

Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Лаутаро пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года

54 комментария
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Только в свои ворота забил другой Мартинес
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Сборная Аргентины - «джентельмены» Гая Риччи, особенно вратарь😉
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто - ШТАТНЫЙ пенальтист в сборной Аргентины ?
Месси
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Лео не гоняется за рекордами, только за деньгами.
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Рональдуфилы ноют...
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Ответ Din Rizaev
Рональдуфилы ноют...
И икают)
+4
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+3
Ответ Омичёв
Многие критикуют Роналду, а он в 36 лет играл в Европе и доминировал. Португальцу сейчас 39 лет и он по прежнему в форме. Каким будет Месси, ещё не ясно, но он уже в Штатах
Многие критикуют Месси, но когда оба играли в Европе Лео выиграл гонку с Роналду. КриРо в роли догоняющего, поэтому всё и носится до 39.

Похвально, но на общую картину противостояния не влияет, пусть хоть до 45 пылит.
+15
-12
+3
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Месси дал Барселоне 3 из 5 Лиг Чемпионов, которые есть у клуба вообще.

Месси + Гвардиола сделали ее надолго великой, а затем Месси после ухода Пепа продолжал держать Барселону на плаву в одиночку.
+11
-8
+3
Месси просто пофиг на эти хет-трики и на всякую статистику.
Он часто отдавал пенки и Неймару и Суаресу , даже когда был шанс сделать очередной хэт-трик или покер.

Помню даже случай многолетней давности , между Месси и Мбаппе шла борьба за ЗБ Европы. Они шли как говорится ноздря в ноздрю, то Месси опережал на 1 мяч , то Мбаппе.
И вот за пару туров до конца чемпионата , в одном из матчей Месси не смотря на эту ЗБ гонку , отдал пробивать пенальти Суаресу (потому что у того был спад и безголевая серия).
Ну а ЗБ всё равно выиграл Месси.)))
+6
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Ответ Омичёв
Не Месси, а Иньеста с Хави
Иньеста и Хави по 70 за сезон забивали?
В сезоне 14/15 Хави был основным?

Две легенды, но без прокачки от Пепа и козыря в лице Месси они бы не вытащили клуб на такие вершины, они диспетчеры поездов, а не сами по себе поезда :)
+8
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+2
Это вам не голы у партнёров красть. И всё таки Чемпионы Мира остаются Чемпионами Мира
+6
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+2
роналду опять в депрессии, после поступка Месси
+3
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Ответ Фарид Харисов
Иньеста и Хави по 70 за сезон забивали? В сезоне 14/15 Хави был основным? Две легенды, но без прокачки от Пепа и козыря в лице Месси они бы не вытащили клуб на такие вершины, они диспетчеры поездов, а не сами по себе поезда :)
Иньеста и Хави не нападающие
+3
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Лёля славится своими затупами с пенальти, так что не удивительно, что его трусливость выставляют за подвиг и благородство. Лёля наиграть на ЗМ не может - пиар машина поможет
Ммм...Забил два важнейших пенальти Льорису в финале ЧМ.
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Месси и голевую отдал на Лаутаро хотя вполне мог переиграть вратаря
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Его Императорское Величество.
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Дзюба бы не дал. Не царское это дело...
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Ответ ABKHAZ
Слабый вброс. Криштиану не раз отдавал пенку своим партнерам. Хотя на ветке Месси тут заклюют за такой коммент
ну да ..раза 3-4 помню...Месси раз 15-20
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Ответ Омичёв
Иньеста и Хави не нападающие
Я их и не критикую за то что они забивали мало, перечитай :)
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Ответ Scorpio
да? а что же Испания в лице игроков Барсы кошмарила весь мир 6 лет, им и месе был не нужен. а что у нас делал месе в это время без барсы? м?
https://youtu.be/GD6VUm5ptAA?si=wq-ypwobYW3n2VMV
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Ответ Фарид Харисов
Месси дал Барселоне 3 из 5 Лиг Чемпионов, которые есть у клуба вообще. Месси + Гвардиола сделали ее надолго великой, а затем Месси после ухода Пепа продолжал держать Барселону на плаву в одиночку.
Барселона не взяла ни одного лч с Месси после 2015 года. Возможно, дело было не в Месси, а в топовой команде и тренере
0
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Ответ Омичёв
Многие критикуют Роналду, а он в 36 лет играл в Европе и доминировал. Португальцу сейчас 39 лет и он по прежнему в форме. Каким будет Месси, ещё не ясно, но он уже в Штатах
Молодежь... Игру Алексея Сапогова видели?
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Ответ Антон Антонов
Только в свои ворота забил другой Мартинес
Сначала пишут в протоколе всем только фамилии, потом сами ошибаются, лол
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А кто - ШТАТНЫЙ пенальтист в сборной Аргентины ?
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