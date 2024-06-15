Лаутаро о том, что Месси дал ему пробить пенальти: «Это жест великого человека. Лео – джентльмен как на поле, так и за его пределами»

Лаутаро Мартинес поблагодарил Лионеля Месси за отданный пенальти в матче сборной.

одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1) в товарищеском матче.

На 39-й минуте Месси уступил право пробить пенальти. Форвард миланского « », до этого забивший гол в собственные ворота, отличился с одиннадцатиметровой отметки.

«Я посмотрел на мяч, и он отдал его мне. Я поблагодарил его, и сейчас я благодарю его публично. Это жест великого человека.

Он джентльмен как на поле, так и за его пределами. Это очень помогает нам, и это очень важно для меня», – сказал Лаутаро.

Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Лаутаро пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года