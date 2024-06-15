Лаутаро о том, что Месси дал ему пробить пенальти: «Это жест великого человека. Лео – джентльмен как на поле, так и за его пределами»
Лаутаро Мартинес поблагодарил Лионеля Месси за отданный пенальти в матче сборной.
Сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1) в товарищеском матче.
На 39-й минуте Месси уступил Мартинесу право пробить пенальти. Форвард миланского «Интера», до этого забивший гол в собственные ворота, отличился с одиннадцатиметровой отметки.
«Я посмотрел на мяч, и он отдал его мне. Я поблагодарил его, и сейчас я благодарю его публично. Это жест великого человека.
Он джентльмен как на поле, так и за его пределами. Это очень помогает нам, и это очень важно для меня», – сказал Лаутаро.
Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Лаутаро пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года
Похвально, но на общую картину противостояния не влияет, пусть хоть до 45 пылит.
Месси + Гвардиола сделали ее надолго великой, а затем Месси после ухода Пепа продолжал держать Барселону на плаву в одиночку.
Он часто отдавал пенки и Неймару и Суаресу , даже когда был шанс сделать очередной хэт-трик или покер.
Помню даже случай многолетней давности , между Месси и Мбаппе шла борьба за ЗБ Европы. Они шли как говорится ноздря в ноздрю, то Месси опережал на 1 мяч , то Мбаппе.
И вот за пару туров до конца чемпионата , в одном из матчей Месси не смотря на эту ЗБ гонку , отдал пробивать пенальти Суаресу (потому что у того был спад и безголевая серия).
Ну а ЗБ всё равно выиграл Месси.)))
В сезоне 14/15 Хави был основным?
Две легенды, но без прокачки от Пепа и козыря в лице Месси они бы не вытащили клуб на такие вершины, они диспетчеры поездов, а не сами по себе поезда :)