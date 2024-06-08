Владелец «Ромы» Фридкин претендует на покупку «Эвертона». Американский бизнесмен хочет приобрести 94% акций клуба (BBC)

В Англии разворачивается борьба за покупку «Эвертона».

Как передает BBC, владелец «Ромы» оказался в числе заинтересованных в приобретении ливерпульского клуба.

Американский бизнесмен, чье состояние оценивается в 4,8 миллиарда фунтов, стремится заключить эксклюзивное соглашение на покупку 94-процентной доли нынешнего владельца «Эвертона» Фархада Мошири.

Источник сообщает, что MSP Sports Capital и местные бизнесмены Энди Белл и Джордж Даунинг, которые одолжили «ирискам» 158 миллионов фунтов стерлингов, также нацелены на приобретение клуба.

Майкл Делл, генеральный директор Dell Technologies, и Кеннет Кинг из инвестиционной компании A Cap тоже в числе претендентов.

Совладелец « » Джон Текстер выразил интерес к покупке « » в прошлом месяце и намерен продать свою 45-процентную долю в прежнем клубе.

Мошири согласился продать мерсисайдский клуб американской инвестиционной компании 777 Partners в сентябре, но после затянувшегося процесса соглашение истекло 31 мая.