Владелец «Ромы» Фридкин претендует на покупку «Эвертона». Американский бизнесмен хочет приобрести 94% акций клуба (BBC)

Теги Рома Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия бизнес Кристал Пэлас деньги Дэн Фридкин Футбол

В Англии разворачивается борьба за покупку «Эвертона».

Как передает BBC, владелец «Ромы» Дэн Фридкин оказался в числе заинтересованных в приобретении ливерпульского клуба.

Американский бизнесмен, чье состояние оценивается в 4,8 миллиарда фунтов, стремится заключить эксклюзивное соглашение на покупку 94-процентной доли нынешнего владельца «Эвертона» Фархада Мошири.

Источник сообщает, что MSP Sports Capital и местные бизнесмены Энди Белл и Джордж Даунинг, которые одолжили «ирискам» 158 миллионов фунтов стерлингов, также нацелены на приобретение клуба.

Майкл Делл, генеральный директор Dell Technologies, и Кеннет Кинг из инвестиционной компании A Cap тоже в числе претендентов.

Совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстер выразил интерес к покупке «Эвертона» в прошлом месяце и намерен продать свою 45-процентную долю в прежнем клубе.

Мошири согласился продать мерсисайдский клуб американской инвестиционной компании 777 Partners в сентябре, но после затянувшегося процесса соглашение истекло 31 мая.

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