400 млн фунтов за «Эвертон» предложил консорциум инвесторов с участием члена королевской семьи Саудовской Аравии

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес Футбол

Консорциум международных инвесторов предложил 400 млн фунтов за «Эвертон».

В консорциум входит один из членов королевской семьи Саудовской Аравии, сообщает BBC.

В сентябре прошлого года владелец клуба АПЛ Фархад Мошири согласился продать 94% акций «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners, но та в итоге не смогла завершить сделку.

Ранее стало известно, что на мерсисайдский клуб также претендуют лондонский бизнесмен армянского происхождения Ваче Манукян и владелец «Ромы» Дэн Фридкин.

В минувшем сезоне АПЛ «Эвертон» занял 15-е место.

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6 комментариев
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Арабская Премьер Лига
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Ливерпуль станет синим
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Хотят помочь Эвертону не получать баны за ффп.Ведь на арабов эти правила не действует.
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не густо...
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Кто-то скачивает Football Manager на телефон и играет.

Кто-то покупает клубы и играет Football Manager между членами семьи
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Ответ Не уверен!!
Хотят помочь Эвертону не получать баны за ффп.Ведь на арабов эти правила не действует.
Да, по идее это должно спасти Эвертон от последующих снятий очков за 117 нарушений Ман Сито, а то говорят в ноябре слушанье, Эвертон будет в опасности, надо бы к этому времени завершить сделку о продаже
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