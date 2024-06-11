400 млн фунтов за «Эвертон» предложил консорциум инвесторов с участием члена королевской семьи Саудовской Аравии
Консорциум международных инвесторов предложил 400 млн фунтов за «Эвертон».
В консорциум входит один из членов королевской семьи Саудовской Аравии, сообщает BBC.
В сентябре прошлого года владелец клуба АПЛ Фархад Мошири согласился продать 94% акций «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners, но та в итоге не смогла завершить сделку.
Ранее стало известно, что на мерсисайдский клуб также претендуют лондонский бизнесмен армянского происхождения Ваче Манукян и владелец «Ромы» Дэн Фридкин.
В минувшем сезоне АПЛ «Эвертон» занял 15-е место.
Кто-то покупает клубы и играет Football Manager между членами семьи