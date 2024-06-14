Амелия о шансах Италии на Евро: «Ее и перед Евро-2020 не считали фаворитом, лучше начинать турнир без этого статуса. У нас крепкая сборная» 

Марко Амелия оценил шансы сборной Италии на Евро-2024.

— — действующий чемпион Европы, но никто не относит ее к фаворитам. Вы тоже пессимист?

— В моем понимании главными фаворитами являются Англия и Франция. Где-то чуть позади Германия, Испания. Что касается Италии, то ее ведь и перед Евро-2020 не считали фаворитом... Знаете, лучше начинать турнир без этого статуса.

— На момент прихода в команде накопился ворох проблем. Удалось ли тренеру исправить ситуацию?

— Нынешний состав видится мне сбалансированным по линиям. Думаю, что Спаллетти сделал оптимальный выбор. У нас крепкая сборная, составленная из качественных игроков, имеющих и титулы, и немалый международный опыт.

— Лучано установил достаточно жесткие нормы поведения для футболистов. Это плюс или минус для современного поколения?

— Спаллетти решил, что нужно с самого начала настроить весь коллектив только на работу. Он ввел определенные ограничения на игру на приставках, общение в социальных сетях, пользование телефоном. У сборной четкий распорядок дня, не допускаются никакие опоздания на обеды и ужины.

Лучано дал понять всем, что дисциплина превыше всего. Думаю, что это плюс для ребят, – сказал бывший вратарь сборной Италии.

«Скуадра адзурра» сыграет в одной группе с Албанией, Испанией, Хорватией.