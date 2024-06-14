Амелия о шансах Италии на Евро: «Ее и перед Евро-2020 не считали фаворитом, лучше начинать турнир без этого статуса. У нас крепкая сборная» 

Теги Лучано Спаллетти Марко Амелия Сборная Италии по футболу Евро-2024 Футбол

Марко Амелия оценил шансы сборной Италии на Евро-2024.

Италия — действующий чемпион Европы, но никто не относит ее к фаворитам. Вы тоже пессимист?

— В моем понимании главными фаворитами являются Англия и Франция. Где-то чуть позади Германия, Испания. Что касается Италии, то ее ведь и перед Евро-2020 не считали фаворитом... Знаете, лучше начинать турнир без этого статуса.

— На момент прихода Лучано Спаллетти в команде накопился ворох проблем. Удалось ли тренеру исправить ситуацию?

— Нынешний состав видится мне сбалансированным по линиям. Думаю, что Спаллетти сделал оптимальный выбор. У нас крепкая сборная, составленная из качественных игроков, имеющих и титулы, и немалый международный опыт.

— Лучано установил достаточно жесткие нормы поведения для футболистов. Это плюс или минус для современного поколения?

— Спаллетти решил, что нужно с самого начала настроить весь коллектив только на работу. Он ввел определенные ограничения на игру на приставках, общение в социальных сетях, пользование телефоном. У сборной четкий распорядок дня, не допускаются никакие опоздания на обеды и ужины. 

Лучано дал понять всем, что дисциплина превыше всего. Думаю, что это плюс для ребят, – сказал бывший вратарь сборной Италии.

«Скуадра адзурра» сыграет в одной группе с Албанией, Испанией, Хорватией.

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2 комментария
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Обычно в Германии Италия играет хорошо. Италия сильна не составами а силой духа и настроем. Из группы выйдут, дальше зависит от первого соперника в плей офф, если пройдут, могут дойти до полуфинала. В любом случае верю в Спаллетти. Удачи Лучано и успехов. На Евро фавориты не всегда побеждают. Последние два Евро выиграли Португалия и Италия, которые шли фаворитами во втором эшелоне.
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Та сборная была силеа харизматичными футболистами, в этой даже этого нет, ну посмотрим во всяком случае удачи Италии
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