Магомед Оздоев высказался о доминировании «Зенита» в России.

В прошедшем сезоне клуб под руководством тренера Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл чемпионство в Мир , а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

«Не соглашусь, что титулы в этом году у «Зенита» вымученные. Все ждали, что в этом году «Зенит» упустит все, но в итоге у питерцев, возможно, самый удачный сезон за последние несколько лет.

Чтобы оспорить это доминирование, нужно, чтобы остальные команды подтянулись и смогли навязать конкуренцию. Вопрос только в ней и в том, кто ее сможет навязать.

Так же всегда было и в Англии, когда был « », но потом появились и другие клубы. Теперь вот « » доминирует», – сказал экс-полузащитник « », выступающий за ПАОК.