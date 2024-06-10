Оздоев о трех трофеях «Зенита» за сезон: «Не соглашусь, что титулы вымученные. В АПЛ был «МЮ», теперь доминирует «Сити». Нужно, чтобы другие клубы навязывали конкуренцию»

Теги Зенит Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Магомед Оздоев Р-Спорт Футбол

Магомед Оздоев высказался о доминировании «Зенита» в России.

В прошедшем сезоне клуб под руководством тренера Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл чемпионство в Мир РПЛ, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

«Не соглашусь, что титулы в этом году у «Зенита» вымученные. Все ждали, что в этом году «Зенит» упустит все, но в итоге у питерцев, возможно, самый удачный сезон за последние несколько лет.

Чтобы оспорить это доминирование, нужно, чтобы остальные команды подтянулись и смогли навязать конкуренцию. Вопрос только в ней и в том, кто ее сможет навязать.

Так же всегда было и в Англии, когда был «Манчестер Юнайтед», но потом появились и другие клубы. Теперь вот «Манчестер Сити» доминирует», – сказал экс-полузащитник «Зенита», выступающий за ПАОК.

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6 комментариев
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Ответ Тиджани Бабангида
Титулы дались сложнее - это факт. И это хорошо. Это очевидный индикатор улучшения качества игры конкурентов - доминировать труднее
А зачем им становиться сильнее, это же работать надо, вот и мечтают, чтобы Зенит стал слабее. Получили достойный ответ. =)
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Ответ Тиджани Бабангида
Титулы дались сложнее - это факт. И это хорошо. Это очевидный индикатор улучшения качества игры конкурентов - доминировать труднее
Напротив, всё говорит о том, что и конкуренты, и "Зенит" стали слабее. Количество очков набранные первой тройкой даже.
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Ответ Святой Патрик
Шедеврально! =)
А что лига у нас любительская, все решается в начале сезона, матчи тоже расписываю, наверное уже сидят и решают счета ставят,а потом просто сообщают и стакаим счётом и заканчивается матч,в России все посто
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