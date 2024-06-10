Оздоев о трех трофеях «Зенита» за сезон: «Не соглашусь, что титулы вымученные. В АПЛ был «МЮ», теперь доминирует «Сити». Нужно, чтобы другие клубы навязывали конкуренцию»
Магомед Оздоев высказался о доминировании «Зенита» в России.
В прошедшем сезоне клуб под руководством тренера Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл чемпионство в Мир РПЛ, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.
«Не соглашусь, что титулы в этом году у «Зенита» вымученные. Все ждали, что в этом году «Зенит» упустит все, но в итоге у питерцев, возможно, самый удачный сезон за последние несколько лет.
Чтобы оспорить это доминирование, нужно, чтобы остальные команды подтянулись и смогли навязать конкуренцию. Вопрос только в ней и в том, кто ее сможет навязать.
Так же всегда было и в Англии, когда был «Манчестер Юнайтед», но потом появились и другие клубы. Теперь вот «Манчестер Сити» доминирует», – сказал экс-полузащитник «Зенита», выступающий за ПАОК.